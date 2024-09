La reacción de Belén Esteban al microinfarto de Jesulín de Ubrique en el nuevo 'Sálvame': "Voy a ser sincera, me asusté"

Con Belén Esteban en plató, Ni que fuéramos Shhh no podía arrancar su entrega de este lunes con otra cuestión. Este fin de semana, Jesulín de Ubrique fue ingresado tras sufrir un microinfarto. Todo quedó en un susto, por fortuna, y fue dado de alta unas horas después.

Este 9 de septiembre, los espectadores de Ten han podido ver a María Patiño y a Belén junto al pantallón, con semblante serio, ya dispuestas a comentar la última hora del estado de salud del extorero. "Está emocionado, ¿eh?", señalaba la presentadora, mientras presenciaba las imágenes del de Ubrique abandonando el centro hospitalario.

Acto seguido, Patiño ha preguntado: "Belén, ¿tú cómo te enteras?". "Estaba con mi marido y unos amigos comiendo, y me llamaste tú para darme la noticia. Me enteré por ti", ha relatado Esteban. No contenta con la explicación, la conductora del nuevo Sálvame ha insistido: "¿Y qué hiciste?".

"Pues, tengo que ser sincera, la verdad es que me asusté", ha reconocido la colaboradora, si bien ha asumido que no envió ningún mensaje al entorno de su expareja. Eso sí, ha aclarado: "Bueno, no voy a mentir, llamé a la persona que tenía que llamar. Y no voy a decir nada más".

"¿Por qué lo hiciste?", ha querido saber María. Para Belén no podía ser más obvio: "¿Porque es su padre? Y porque no tiene tres hijos, tiene cuatro". Con todo, la de Paracuellos se ha negado a dar más detalles de la charla que mantuvo con su hija, Andrea Janeiro.

María Patiño y Belén Esteban, en 'Ni que fuéramos Shhh' TEN

"No voy a decir la conversación que tuve con ella. Lo que yo no quería era que se enterase por las redes sociales. Cuando me lo dijiste tú, que me mandaste un enlace, ese enlace ya estaba en todas las redes sociales. Eran 'trending topic'", ha proseguido la tertuliana.

Acto seguido, Patiño ha remarcado una de las frases que pronunció Jesulín después de ser dado de alta, así como el temor que se le intuía en la voz. "Su frase es: 'Me voy a hacer unas pruebas, pero no sé lo que tengo, no sé a lo que me enfrento", ha destacado la comunicadora, antes de dar paso a las declaraciones del gaditano.