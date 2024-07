‘Todo es mentira’ convierte en musical la detención de Nacho Cano: “Hoy no te puedo contratar”

La detención de Nacho Cano sirvió de inspiración a Todo es mentira en la entrega de este jueves. El productor y compositor fue detenido el pasado miércoles tras varias denuncias por un supuesto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores de su musical Malinche, si bien, él cree que todo tiene una causa política, por su postura de derechas y su relación con Isabel Díaz Ayuso.

Por este motivo, Luis Fabra y Miguel Ángel Martín, colaboradores del espacio de Cuatro, sacaron las boas de plumas para hacer lo que llamaron un Musical TEM. “Hoy no te puedo contratar, no tienes papeles, eres ilegal”, comenzó entonando Luis, al ritmo de Hoy no me puedo levantar, de Mecano, título que además dio nombre al musical con las canciones del grupo. “Toda la poli va a por mí. En una cuneta me veo morir”, seguía cantando por su parte Martín.

Tras esto, Marta Flich tomaba la palabra para contar que el Sindicato Unificado de Policía denunciaría a Nacho Cano si no se retractaba de sus declaraciones. Y es que el autor de Vivimos siempre juntos acusó a la Policía Nacional de ser “criminales” que están a las órdenes del ministro del Interior y de Pedro Sánchez, algo que SUP consideran “graves calumnias”.

Tras esta anotación, Luis Fabra continuó el musical, con música del tema de Mecano Hijo de la Luna. “Sánchez quiere ser perro, más no encuentra poder que lo haga perrier. Dime, Grande Marlaska: qué pretendes hacer con Malinche y mi ser. Ah, ah, ah. Hijo de la fruta”, finalizaba.

Más adelante, desde Todo es Mentira hablaron con una abogada experta en extranjería, Rocío Santoyo. Según la invitada del programa, Nacho Cano estaría “cometiendo una infracción tipificada en la ley de extranjería como muy grave, porque no se puede tener trabajando a ciudadanos extracomunitarios sin la correspondiente autorización de trabajo y residencia en España”.

“No están en situación irregular”

Rocío Santoyo destacó que se está hablando de personas que venían a España a formarse, sin autorización para trabajar, por lo que no se encontraban en situación ilegal. “No están en situación irregular porque tienen un recurso presentado de reposición, entiendo que contra la denegación de esas autorizaciones de estancias por estudios, que les permite permanecer en España hasta que se resuelva”, apuntaba.

Según detalló, la resolución de este recurso tarda un mes, pero el proceso podría alargarse porque las oficinas de extranjería están colapsadas.