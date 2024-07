Ayuso defiende a Nacho Cano: "La destrucción personal con fines políticos es estalinismo. No nos callaremos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del compositor Nacho Cano tras ser detenido por contratar, supuestamente, a inmigrantes irregulares para su espectáculo 'Malinche'.

"La detención de Nacho Cano es inaceptable. Su trabajo no puede embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es estalinismo. No podemos callar y no nos callaremos", ha enfatizado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante el acto de presentación del Día de la Hispanidad, Ayuso se ha mostrado especialmente molesta con la detención del que fuera su amigo y, a su juicio, "uno de los artistas que más ha hecho por la música en español".

Ayuso ha asegurado que durante este martes, en España, "se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir. También en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o las empresas".

En este sentido, ha añadido que libertad, en este caso de Nacho Cano, "no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno".

La presidenta y amiga personal de Nacho Cano ha asegurado que lo ocurrido ayer es una búsqueda de "descrédito" y una forma de "censura", a través de las herramientas del Estado. "Solo es propio de países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad".

"La detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable", ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que intenta tirar al suelo su "inmenso trabajo". "Como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida".

Inocencia

Las palabras de la presidenta han ido en las líneas con las lanzadas minutos antes por el consejero portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

García ha seguido la línea marcada por el fundador de Mecano en su rueda de prensa del pasado martes, creyendo en "su inocencia" y relacionado la investigación con el registro llevado a cabo por la UCO en la Diputación de Badajoz por el caso del hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Así, el portavoz del Gobierno regional ha asegurado que "lo de Nacho Cano" desvía la atención sobre los "graves casos de corrupción que asedian al presidente del Gobierno".

García ha asegurado que, desde el Gobierno de Madrid, "confían" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, también, "en las palabras del artista y de las chicas que se han visto coaccionadas en su declaración".

A modo de ejemplo, el consejero portavoz ha nombrado la investigación alrededor de "su hermano y su mujer". "Que ha acudido a declarar ante los juzgados investigada por corrupción y tráfico de influencias", ha apuntado en relación con Begoña Gómez.

"Este artista tiene derecho a defenderse, como lo tienen los becarios que han manifestado su disconformidad con esta actuación que se ha conocido", ha introducido.

Ante las preguntas de la prensa, García ha tachado de "sobreactuación" el trabajo del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y ha asegurado que el presidente del Gobierno está "obsesionado en usar todo para echar tinta de calamar sobre algo que es personal".