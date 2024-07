Sonsoles Ónega: "Vender más que la tienda de al lado nos hace felices, y quien diga lo contrario miente"

Sonsoles Ónega tiene la misma sonrisa que la de una niña que ha acabado el curso con buenas notas. La presentadora tiene motivos para estar contenta porque su trabajo al frente de Y ahora Sonsoles, el programa que pilota cada tarde de lunes a viernes (18.00) en Antena 3, ha liderado todos los meses de la temporada con una media del 12% de share. Con casi un millón de espectadores diarios de media y 3,1 millones de espectadores únicos, ha ganado el 84% de los días.

El magacín se ha hecho fundamental para que la cadena de San Sebastián de los Reyes ganase la franja. Pero Sonsoles no lo ha tenido fácil en su segundo año. Enfrente tenía a Ana Rosa Quintana con TardeAR. "Asumí el reto de competir contra una de las grandes de la televisión y la posibilidad de perder", dice en una entrevista exclusiva para BLUPER.

"Seguimos mirando con lupa el trabajo de la competencia", asegura la periodista, reconociendo el impactoque tienen las series diarias de TVE. Sonsoles dice que este curso ha terminado por definir al programa, que se ha abierto a los testimonios. "A mí me gustan mucho porque son las gasolinas para mis novelas", confiesa.

Al buen rendimiento de su formato, Sonsoles celebra que Atresmedia y Buendía Estudios adaptarán su último trabajo literario, Las hijas de la criada, Premio Planeta 2023. "Me hace muy feliz", reconoce la autora de una novela que lleva más de medio millón de ejemplares vendidos y 11 ediciones publicadas.

La escritora expresa su deseo por estar "involucrada" en el proceso de ver cómo los personajes y los escenarios de la obra se plasman en imágenes, aunque aclara que su aportación será de "mera espectadora". Su próxima historia ya está en marcha, nos asegura una Sonsoles que se mantendrá en pantalla hasta finales de julio, momento en el que se irá de vacaciones.

Sonsoles Ónega, en el plató de su programa 'Y ahora Sonsoles'. Atresmedia

¿Cuáles son las claves del liderazgo de Y ahora Sonsoles?

El programa se ha ido consolidando en una franja tan desacostumbrada a la programación en directo. Este año ha sido importante porque el magacín ha terminado por definir su estructura y se ha abierto a otros contenidos como los testimonios. El espectador ha agradecido las historias de gente común, que a mí me gustan mucho porque son la gasolina para mis novelas. Nutrimán, Boticaria García y Begoña, 'La Ordenatriz', también han sido fundamentales.

Quizás estas sean las claves, pero el manual de instrucciones no existe. Siempre vamos tanteando. Un diario siempre te permite corregir lo que no te ha comprado el espectador, sin dejar de hacer el programa que queremos pero apostando por lo que la audiencia aprecia en la pantalla.

Ahora lo difícil será mantener el listón. ¿Habrá novedades en septiembre?

Sí. Cada temporada son como las colecciones de Zara, que siempre aportan algo nuevo aunque mantengan sus básicos. Esto es igual. El programa no va a dar un giro radical, pero sí va a definir mejor algunos aspectos. Todos los que están en plató seguirán, estamos muy contentos con ellos, pero nos reforzaremos con caras nuevas que nos apetecen que formen parte de esta orquesta.

Cuando llegaste hace dos años, el mundo del corazón era un territorio por explorar en Antena 3. ¿Hay algún límite que te haya puesto Atresmedia de no hablar sobre ciertos personajes?

El espectador de Antena 3 es distinto al que tiene la cadena de la que venía. Límites empresariales como tal no existen, o al menos a mí no me los han trasladado. Pero sí vas viendo día a día los personajes que resultan atractivos para Antena 3. Para mí ha sido un hallazgo muy constructivo personal y profesionalmente descubrir a personajes vintage. El espectador de Antena 3 valora mucho a la gente que tiene algo que contar o hacer memoria de lo vivido como Ruphert o María Jesús y su acordeón, por ejemplo. Recuperar personajes de años pasados pero que siguen en la memoria del espectador nos funciona muy bien. Y me encanta, me está ayudando a ampliar mi cultura folclórica española.

Hay quien te llama la 'reina de las tardes'. ¿Llegas a comprar este apodo?

No lo termino de comprar porque no me gusta. Sobre todo porque a las reinas se las destrona o se ven obligadas a abdicar en un momento dado. No me interesa. Para mí esto es un trabajo muy exigente. Al final, tenemos que vender el pan todos los días, y vender más que la tienda de al lado nos hace muy felices porque trabajamos para eso, y quien diga lo contrario, miente un poco. Prefiero no ser reina de nada, no lo soy ni en mi casa.

¿Cómo has vivido la competencia con Ana Rosa Quintana?

En el FesTV/al de Vitoria dije que asumía el reto de competir contra una de las grandes de la televisión y la posibilidad cierta de perder. Los espectadores no han dejado que perdamos y a mí me rinde ante ellos. Trabajamos para los que nos ven desde sus casas, residencias, hospitales, etc.

Seguimos mirando con lupa el trabajo de la competencia, singularmente el trabajo de ficción extraordinario con sello español que hace TVE, que nos condiciona mucho; formatos similares al nuestro y cito a Más vale tarde, que ha hecho una buena temporada, y los programas nuevos que han ido surgiendo. No hay competencia pequeña y la analizamos al detalle. No hacerlo sería una imprudencia por nuestra parte.

¿Te han llegado a obsesionar las audiencias al desperarte el día siguiente?

Obsesionar en el sentido literal de la palabra, no. Pero no ha dejado de preocuparme ni un solo día. En eso no he cambiado. A mí me preocupa la audiencia, la espero cada día. Y aunque no me ponga el despertador, me despierto para verla y la tengo muy, muy presente. No nos han contratado para otra cosa más que para ganar. Es así. Tienes que combinar la preocupación por la audiencia y la satisfacción de las 20.05 cuando salimos del plató.

Aunque está en una cadena pequeña, ¿miras de reojo a lo que hacen en Ni que fuéramos Shhh?

Hemos estado muy pendientes de su estreno y hemos seguido su evolución. Ahora que están en TEN tenemos acceso a sus audiencias, y han mejorado su franja. Es verdad que quizás no compitamos con sus mismos contenidos y personajes, pero es gente que sabe hacer televisión.

¿Encajaría alguno de sus colaboradores en tu programa?

A mí todos los compañeros que fueron en Telecinco me encantan.

Belén Esteban hablaba muy bien de ti...

Y yo de ella. Eso no ha cambiado.

Hablemos de Las hijas de la criada. ¿Qué es lo que mejor te ha dado el Premio Planeta?

Me ha gustado descubrirlo en una playa debajo de una sombrilla. No me había pasado nunca. Te cuesta ver que alguien esté leyendo tu libro. La dimensión del Premio Planeta trasladado a las ventas te rebota ese tipo de imágenes de descubrir a alguien debajo de una sombrilla leyendo tu libro, y tú pasar de puntillas pero con una sensación de orgullo. Ha sido muy bonito ver la cantidad de lectores que ha llegado o gente que ha recuperado la lecturas gracias a este libro y les ha enganchado, y han hilado con otro. Lo mejor de que lean tu libro es que van a leer libros no tuyos necesariamente. El Premio Planeta fomenta la lectura. Y el objetivo se ha cumplido.

Ahora se convertirá en serie. ¿Qué expectativas tienes con la serie?

Me ha hecho muy feliz. Expectativas todas y ninguna porque lo ignoro todo del mundo audiovidual aunque trabaje en este. El mundo de la ficción es para mí una gran desconocida. Hice una pequeña incursión con Aitor Gabilondo cuando estaba en Mediaset pero el proyecto no salió y ahora sí va a salir y me hace mucha ilusión ver los personajes que has creado en la pantalla cómo sienten y cómo se relacionan entre ellos, los espacios... Es verdad que se ha puesto la maquinaria, pero aún no hay fecha de inicio de rodaje ni de casting, y no me preguntes por actrices y actores.

Pero me imagino que tendrás varios nombres en mente.

Cualquier cosa que diga va a ser malentendida o puede condicionar. Quiero estar muy involucrada en el viaje de la elaboración de la serie, pero sabiendo que tanto en Atresmedia como en Buendía Estudios son más listos que yo. Mi aportación va a ser más de espectadora, en el sentido de ver cómo se traduce a un guion una novela que nunca nació con la vocación de ser adaptada.

¿Te gustaría ampliar los horizontes en Atresmedia, ya sea cantando en Tu cara me suena o enfrentándote a algún desafío?

Pues ni se me había pasado por la cabeza. Canto fatal y no podría asumir los retos de El Desafío. Yo quiero seguir donde estoy, que la temporada va a ser intensa. Luego si cuentan conmigo para los especiales de Hablando en plata, que es un formato que me gusta mucho que se dirige a un público especial y determinante, pues genial. Y tengo que escribir, que ya estoy con lo siguiente. No te voy a decir que sea lo que más feliz me hace, pero sí es lo que más felicidad me da.

La última. ¿Cómo ves la llegada de David Broncano a TVE como espectadora y consumidora de televisión?

Tengo ganas de verlo. El año pasado me acuerdo que decíamos 'madre mía, cómo está la tarde de compartida con tanto magacín en distintas cadenas'. Pues el access prime time va a estar competidísimo la próxima temporada con Broncano en La 1 y Latre en Telecinco. Yo apuesto a que Pablo va a mantener el liderazgo porque su producto es muy sólido y tiene todos los ingredientes del liderazgo. Es mi apuesta, pero la competencia siempre te hace mejor, y estoy segura de que Pablo y su equipo lo saben. Me encantará observar la pelea desde el sofá de casa.