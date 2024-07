Las imágenes que desataron el enfado de Kiko Jiménez con 'Supervivientes All Stars': "Estoy calentito, ¿eh?"

Kiko Jiménez llegó al límite en la gala de este jueves de Supervivientes All Stars. El colaborador no aprueba la imagen de Sofía Suescun que supuestamente intenta ofrecer el 'reality'. Esto es, "infravalorarla" como concursante y sembrar la duda de si está teniendo algo más que una amistad con Bosco Martínez-Bordiú. Una presunta estrategia, junto con otras tramas, que, por cierto, está beneficiando a Telecinco: el espacio marcó este jueves récord de 'share', un 20,1%, con 1.378.000 espectadores.

Así lo expresó después de que su novia consiguiese el collar de líder y se lo dedicase efusivamente: "Dedico esta prueba al amor de mi vida, a mi Kiko. He pensado, he conectado y me has dado esas fuerzas que me das siempre cuando estamos en casa. Muchas gracias, te amo y tengo muchas ganas de verte".

Al cortar la conexión con Honduras, Jorge Javier Vázquez reparaba en el brutal enfado del exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa. "Estoy calentito, ¿eh? Estoy un poco hasta los cojones. Estoy cansado de cómo se intenta dejar a una tía que es una jabata, una superviviente 10, que hace las pruebas como nadie", señaló Jiménez.

Según Kiko, el formato de Cuarzo Producciones está "infravalorando" a su pareja, dando a entender que tiene supuestos "tonteos" con otros robinsones: "Le falta ya tontear con Alejandro y con Jorge. Como si ella fuera la que monta los vídeos y decide qué contenido se va a poner. Que ya está bien, que ahí no ha pasado absolutamente nada".

El jiennense se refería a unas imágenes que se cebaron desde el jueves por la mañana y que el programa calificaba de "comprometidas". "Estoy cansado. Me sabe mal, porque lo único que tiene es una bonita amistad con los compañeros. Se ve que se llevan de lujo y que son amigos", lamentó Jiménez.

El andaluz acusó a Supervivientes de "crear un ambiente", se entiende que íntimo o romántico, para ver si se pone "celoso": "Joder, llevo cinco años con ella, pasamos 24 horas juntos, tenemos un montón de comunicación y estamos súper enamorados. No me voy a poner celoso por verle hablar con otro compañero".

En este punto, el presentador quiso hacerle entrar en razón: "A ver, Kiko, ponte que tú trabajas en Supervivientes y que nos llegan imágenes de todo lo que sucede en los Cayos. Evidentemente, a la gente que trabaja aquí, esas imágenes que le llaman la atención, ¿no?".

"Lo entiendo, pero yo no. Yo ya he relatado lo que ha sucedido. Me he pegado siete meses en esa isla y sé las conversaciones que se tienen por la noche. Que aparece un cámara y te sientes un poco como: '¿Nos han grabado? Estaba hablando mal de un compañero'. Por eso es la cara de Bosco", aseguró.

La drástica decisión de Kiko

El enfado parecía que iba a quedarse en el 'set', pero nada más lejos de la realidad. Tras finalizar la entrega de este jueves, Kiko Jiménez compartía con sus seguidores de Instagram que dejaba de ser defensor de Sofía Suescun.

"Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platós de Supervivientes. No voy a contribuir con intentos de 'fake carpetas', infravalorando el concursazo de Sofía. Me cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos inexistentes con unos y otros, cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante", sentenciaba.