TVE mueve ficha con 'El Grand Prix' tras la última jugada de Telecinco con 'Supervivientes All Stars': su horario en La 1

A pesar de ser temporada de bajo consumo televisivo, este verano, los espectadores podrán presenciar un duelo entre dos potentes formatos, El Grand Prix y Supervivientes All Stars. Ambos se enfrentarán el lunes, 8 de julio, en lo que será el estreno del programa de juegos.

Mediaset España hacía oficial su maniobra sorpresa hace unos días, materializando las sospechas de muchos. Se desconoce si será definitivo, pero, al menos la próxima semana, Telecinco no ofrecerá la gala Tierra de nadie el martes, sino el lunes. De esta manera, intentará ensombrecer la puesta de largo de Ramón García y los suyos.

Pues, bien, Televisión Española no se achanta ante este movimiento de Fuencarral y ya promociona en sus cadenas un adelanto de horario del estreno de El Grand Prix. El próximo 8 de julio, los televidentes podrán disfrutar el espacio a partir de las 22:05 horas.

La idea inicial era que arrancase a las 22:50 horas, en pleno 'prime time', y que antes La 1 emitiese un nuevo episodio de 4 Estrellas. La serie diaria será suprimida este lunes para favorecer que la audiencia empiece la noche en la pública, no en el 'reality show' de Telecinco, que sí tenía su hora de inicio fijada a las 22:00 horas.

A falta de saber con qué ímpetu acogen los espectadores su vuelta, lo cierto es que El Grand Prix cuenta con buenos precedentes en cuanto a datos. La pasada edición, promedió un 19,2% de cuota de pantalla y reunió frente a la pantalla a una media de 1.691.000 espectadores.

Jorge Javier Vázquez, durante la gran final de 'Supervivientes 2024' en Telecinco.

Por su parte, Supervivientes All Stars continúa rindiendo en el canal principal de Mediaset. Sin ir más lejos, este martes, 2 de julio, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez firmó un 17,2% de 'share' y 1.243.000 seguidores, superando a su rival, la ficción Hermanos -10,4%- en Antena 3.

Ramontxu, en contra del cara a cara

Hace unas semanas, en la presentación de la nueva temporada de El Grand Prix, Ramón García fue preguntado por la posibilidad de que su concurso compitiese contra el formato de telerrealidad. Ramontxu no se mostró partidario de este movimiento y aseguró que perjudica al público.

"En realidad, me daría pena. A mí no me gusta que compitan dos formatos grandes porque, al final, a quien resta es al espectador. Le fuerzas a ver en diferido uno u otro", señaló García, añadiendo que "en verano hay días de sobra para que no coincidan y que Mediaset España se lleve lo suyo y RTVE lo suyo".