Kiko Matamoros recomienda a Alejandra Rubio que deje de fumar en el embarazo: “Vas a preocupar a mamá y a Potota”

Gran parte de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, ha girado hoy alrededor del embarazo de Alejandra Rubio. Y es que la hija de Terelu Campos anunciaba ayer que sería madre junto a Carlo Constanzia, el hijo de Mar Flores, con el que lleva saliendo desde inicios del presente año.

Una de las personas que ha hablado alto y claro al respecto es Belén Esteban, que advertía que no quería que nadie se enfadase con sus palabras, pero que está segura de que Terelu Campos no quería esto para su hija. Terelu Campos quería “que su hija fuera abogada. La niña se apuntó a todo, se apuntó a Derecho, se apuntó a moda, y su madre siempre apoyándola. Se apuntó a interpretación, y no está mal que se trabaje la tele, porque nosotros somos los primeros que trabajamos”, aseguraba.

Más adelante, el programa comentó las imágenes en las que se ha visto a Alejandra en un barco, disfrutando de un descanso, en Formentera. Lo delicado de las imágenes es que Alejandra aparecía fumando, algo que no es aconsejable en las personas embarazadas. Algo que generó muchísimos comentarios y memes en las redes sociales.

Aunque en el plató admitían que tiene que ser duro estar todo el día con una cámara detrás, y que “se tengan que esconder”, porque “Alejandra no tiene paciencia”. Kiko Matamoros quiso hacer una recomendación a la futura madre: “Por cierto, Alejandra. Por lo menos, ya que fumas, no fumes en público embarazada. Porque vas a preocupar a mamá. Vas a preocupar a Potota. Vas a preocupar a la tita Mar”, expresaba Kiko.

Entonces se dio cuenta de que Mar Flores no sería la tía, sino la abuela del bebé, pero cometió el error porque sí que es la tía de sus hijos con Marián Flores. Aprovechando el parentesco familiar, Belén Esteban quiso saber cómo se ha tomado el embarazo Laura Matamoros, quien tiene buena relación con su primo Carlo. “No he querido hablar de esto”, admitía el colaborador del programa.

M aría Patiño defiende a Alejandra

María Patiño quiso destacar cómo en un faldón del programa pusieron “el hijo de o la hija de Alejandra vendrá en pitillos. Hombre, por favor, es que de verdad….”, expresaba, mostrándose en contra del chiste.

“No fumes, sé que estarás alterada. Deja de fumar”, saltaba entonces Kiko Matamoros. “A mí eso me parece fiscalizar demasiado. Cuando yo me quedé embarazada me dijo (el médico) que no era el momento de dejar de fumar de golpe, porque me provocaba ansiedad, pero tenía que fumar muchísimo menos”, sentenciaba la presentadora.