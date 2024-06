Belén Esteban, sobre el embarazo de Alejandra Rubio en el nuevo 'Sálvame': “Terelu no quería eso para su hija”

El embarazo de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, sigue dando horas de contenido en los programas de corazón y de crónica social. La colaboradora de Así es la vida anunciaba en una exclusiva este miércoles que será mamá junto a su novio, Carlo Constanzia, con el que lleva cinco meses de relación.

En Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, hoy han seguido hablando del asunto, al igual que en la tarde anterior, y se ha pronunciado al respecto Belén Esteban. La antaño conocida como princesa del pueblo no participó ayer, y, por lo tanto, tenía mucha artillería guardada. “No quiero que se enfade conmigo nadie”, advertía, antes de exponer su opinión. Unas palabras que hicieron que sus compañeros bromeasen conque sí, alguien se enfadaría.“No lo digo con maldad ni nada”, insistía.

“Yo, de verdad, lo único que deseo es que Alejandra sea muy feliz, y el bebé, que todo vaya bien y que sea feliz con su pareja, pero yo voy a ser clara”, introducía. “A mí me viene mi hijo o mi hija con 24 años que tiene una relación de 5 meses con los problemas que estás teniendo el chico que está cumpliendo...”, expresaba.

“Y que se queda embarazada a los dos meses. Que muchas niñas se quedan con 16 y con 17 años y salen adelante, claro que sí. Alejandra y Carlos han decidido tenerlo, pero yo también me pongo en el lugar que hasta de Mar Flores, que yo no lo conozco a esta señora, pero bueno”, seguía narrando Belén, antes de soltar la bomba.

“Me pongo en el lugar de Terelu y yo estoy segura de que no quería esto para su hija. Y no lo digo por maldad”, sentenciaba. Belén Esteban recordó que, tal como había dicho muchas veces, Terelu Campos quería “que su hija fuera abogada. La niña se apuntó a todo, se apuntó a Derecho, se apuntó a moda, y su madre siempre apoyándola. Se apuntó a interpretación, y no está mal que se trabaje la tele, porque nosotros somos los primeros que trabajamos”, insistía.

“ Terelu estará feliz”

A pesar de opinar que Terelu no querría que su hija se quedase embarazada joven y de una relación corta, Belén también cree que la hermana de Carmen Borrego “estará feliz”.

“Conociendo a Terelu, no te queda otra. Porque tu hija está independiente, tu hija tiene esa pareja, pero claro, Carlos duerme de lunes a viernes en prisión”, finalizaba. Sus compañeros, sin embargo, le corrigieron que Carlo Constanzia ya no tiene que pernoctar en prisión.