Roberto Leal lanza un guante a Suanna Griso para que participe en ‘Pasapalabra’: ¿por qué no ha ido nunca?

Desde el pasado martes 4 de junio, Pasapalabra ha contado con la participación de La Terremoto de Alcorcón, Óliver Ruano, Manuel Bandera y Leonor Lavado para ayudar a los concursantes en las diferentes pruebas del formato. Un póker de actores que han puesto sus nervios y sus conocimientos a Vicky del Cerro y Manuel Pascual, quienes ya apuntan maneras para convertirse en concursantes históricos del formato de Antena 3.

Este jueves, Roberto Leal les ha dado la bienvenida como siempre, y en concreto, el saludo a Leonor Lavado ha sido muy particular. “Encantada de volver”, decía la actriz, conocida por sus imitaciones. Y, cambiando la voz, añadía: “Hoy traigo a Susanna Griso, compañera también de la cadena. ¿Quieres que presente yo a partir de ahora?”.

“Fuimos compañeros durante muchos años, y nunca había venido Susanna a Pasapalabra” deslizaba entonces Roberto, lanzando un guante así a la presentadora de Espejo Público para que juegue una tarde con él y con los participantes. Leal, además, aprovechó para aplaudir la imitación: “Ese gestito que has hecho con la mano es muy suyo”.

No es ningún secreto que Susanna se lleva resistiendo años a ir a Pasapalabra. En julio de 2021, una semana después de que se entregase el bote a Pablo Díaz, Roberto Leal estuvo en Espejo Público y allí el andaluz destapó que “mucha gente, no miro a nadie, no quiere venir a Pasapalabra porque piensa que se equivoca” y apuntó a la propia Susanna, que admitía haber recibido mensajes para acudir al concurso.

Roberto añadió que Susanna no ha querido ir, pero tampoco Sandra Golpe. A la presentadora no le quedó más remedio que reconocer que tanto ella como la presentadora de Antena 3 Noticias son “las gallinas de Antena 3, las cobardes”. Leal le lanzó un guante para “firmar” que acudiese Pasapalabra tras sus vacaciones de verano, pero de momento esto no ha sucedido. En 2023, Susanna contó en Espejo Público que la prueba musical es, en concreto, a la que más teme.

😂Hoy Leonor Lavado ha venido con otra acompañante.



Le ha tocado traerse a nuestra compañera Susanna Griso.😆

¡Esta mujer no tiene rival!



No te la pierdas en un rato en #Pasapalabra:

➡️https://t.co/4FKktUVlvw⬅️ pic.twitter.com/yv5awOX1sN — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 6, 2024

Quién es Leonor Lavado

Leonor Lavado es una actriz nacida en Puente Genil, Córdoba, en 1987. Se hizo viral hace una década con un vídeo en el que imitaba a multitud de personajes populares, y eso le abrió las puertas de la televisión.

Ha participado en programas como Los viernes al show de Antena 3 o Aruser@s de laSexta, donde suele dar rienda suelta a sus imitaciones. Y es que no se le resiste ningún personaje: de Shakira a la Reina Letizia, pasando por Carmen Lomana o Maite Galdeano, Leonor tiene un arsenal de talento para emular las voces de los demás.