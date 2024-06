Almácor, sintonía de la Eurocopa 2024 en RTVE: así se extiende el Benidorm Fest más allá de Eurovisión

Brillos platino trascenderá el mero contexto del Benidorm Fest 2024. La canción de Almácor para la preselección eurovisiva es la sintonía oficial de RTVE para la Eurocopa 2024. La Corporación adquirió los derechos de emisión de los 51 partidos que componen el torneo, repartidos entre La 1, La 2 y Teledeporte.

La cadena pública ha confirmado esta nueva vida del tema en una rueda de prensa en la que ha estado presente BLUPER. También el artista de Villena (Alicante), que hasta se ha animado a cantarlo en directo, vistiendo una camiseta de la Selección Española de Fútbol con su nombre y el dorsal 10.

Arturo Almarcha -ese es el nombre real del joven de 27 años- ha explicado por qué Brillos platino representa plenamente los valores de 'La Roja': "Habla de brillar, a pesar de todo, de verle el lado positivo a las cosas. Eso es lo que transmite la Selección cuando juega".

Almarcha ha asegurado sentirse "espectacular" y estar "gozándolo" al máximo tras la propuesta del ente estatal: "Yo ya sabía que era la canción de mi vida. Es un sueño, cuando me lo dijeron, no me lo creía".

"Con esta canción, tenemos que ganar al cien por cien", ha comentado Arturo, antes de enfundarse la elástica de la Selección e interpretar Brillos platino frente a los asistentes al acto en el Hipódromo de La Zarzuela. Allí se han dado cita todos los protagonistas de la cobertura de RTVE de la Euro 2024 y los Juegos Olímpicos de París.

El 'BF' transciende Eurovisión

La elección de Brillos platino evidencia el claro propósito de RTVE con uno de sus productos estrella, el Benidorm Fest. Esto es, que el certamen alicantino vaya más allá de seleccionar al representante de España en Eurovisión y se convierta en un expositor de la industria musical española.

“Brillos platino” de @almacor_ es la canción que sonará como himno en esta Eurocopa 2024 pic.twitter.com/6hIQW2EzuQ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 6, 2024

Poco importa si se trata de artistas consolidados o noveles. Ciertas candidaturas, como Ay, mamá de Rigoberta Bandini o Nochentera de Vicco, no necesitaron ganar el concurso. Se convirtieron en auténticos éxitos solo por sonar en el Palau de L'Illa de Benidorm.

La Corporación también aprovechó el tirón de su preselección con Chanel Terrero, después del histórico tercer puesto en Eurovisión con SloMo. Su canción Toke fue la sintonía de RTVE para apoyar a la Selección Española en el Mundial de Catar 2022. Además, este año, La Vuelta tendrá música de Miss Caffeína, participantes del Benidorm Fest 2024.

Así le fue a Almácor en Benidorm

Semanas antes de que se celebrase el Benidorm Fest 2024, Almácor ya se posicionaba como uno de los grandes favoritos a conseguir el micrófono de bronce. La propuesta urbana cuajó sobre el escenario alicantino en la segunda semifinal.

Almácor, en el Benidorm Fest 2024 RTVE

Sin embargo, las cosas no salieron bien en la gran final. Brillos platino no lució como debería por fallos técnicos en los visuales y en la pirotecnia. El hecho de que Almácor no pudiese repetir la actuación levantó abucheos entre el público y la consiguiente llamada de atención de la presentadora, Ruth Lorenzo, que pidió respeto.