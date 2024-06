Kiko Jiménez, a lágrima viva en 'Supervivientes' con el discurso de Sandra Barneda: "No te vayas mal, de verdad"

Este domingo, el público decidió que Kiko Jiménez fuese el expulsado definitivo de Supervivientes 2024. El jiennense dice adiós a la aventura tras batirse en duelo contra Blanca Manchón, eufórica al conocer el veredicto de los espectadores de Telecinco.

Tras comunicar la noticia, Sandra Barneda pidió charlar expresamente con Jiménez para darle ánimos: "Bueno, la verdad es que no te tienes que sentir para nada mal. No me gustaría que salieras de esta aventura, por segunda vez, con una mala sensación".

"Mira, Kiko, aguantar 87 días como has aguantado tú, con tu sentido del humor, pescando, haciendo todo y más, no quejándote de nada, no es nada fácil. Dándolo todo en las pruebas, entreteniendo al público, Kiko. ¿Qué más quieres? Gracias, de verdad", aseguraba la presentadora de Conexión Honduras.

Barneda reconoció estar emocionándose mientras decía estas palabras: "Sé lo que te gusta este concurso y los objetivos que tenías. Y no pasa nada. Supervivientes es un formato enorme, en el que solo los grandes pueden llegar tan lejos como vosotros. De verdad, Kiko, no te vayas mal".

"Te vas a encontrar con tu gente, nos vamos a ver aquí, te voy a dar un gran abrazo cuando nos veamos. Y, oye, a veces, uno se equivoca en cosas. Otras, acierta. Esto es un concurso. Lo único que se puede decir es que estáis entreteniendo cada semana al público. Ha sido un acierto que Poseidón te diera una segunda oportunidad", aceptó la conductora de Mediaset.

Kiko Jiménez y Sandra Barneda, en 'Supervivientes 2024' Mediaset España

Poco le quedaba al novio de Sofía Suescun para romperse por completo, aunque, de momento, contenía las lágrimas. "Estás sin palabras, Kiko. Cuenta qué pasa por tu cabeza", le pidió Barneda. Ahora sí, el superviviente se derrumbaba de pura "pena" por tener que abandonar Honduras.

"Que me da pena... Me da pena. Llevas razón en lo que dices y así lo he sentido, he aprovechado la oportunidad, pero no puedo evitar que me dé pena. Pensar en que ya no volveré a ver este sitio, al que odias, pero también coges cariño. Hemos vivido muchas cosas así", asumió Jiménez, cubriéndose la cara.

Sandra le dio la razón: "Es muy intenso. Mucho más de lo que la gente se imagina". "Cuando es tan duro, te das cuenta de lo bonito que es. De los sentimientos que puedes tener aquí. He vivido cosas maravillosas", comentó Kiko, que añadió que recordaba con especial cariño el día en que Sofía viajó hasta allí para visitarle.