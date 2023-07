Quiénes son Rubén Shan y Carmen Pina, la pareja de influencers que concursan en el reality '¡Vaya vacaciones!'

¡Vaya vacaciones! se estrena este jueves (22.00) en Telecinco. Se trata de un nuevo formato de telerrealidad producido por Cuarzo Producciones (La isla de las tentaciones) y presentado por Luján Argüelles en el que ocho parejas viajarán hasta República Dominicana sin saber lo que realmente les espera allí.

Los concursantes viajan a Punta Cana con la promesa de vivir unas vacaciones inolvidables en pareja, desconectando de sus estresantes vidas de celebrities y con la idea de disfrutar al máximo, aunque lo que se encontrarán allí serán trabajos extenuantes, jornadas infinitas sin descanso y un sinfín de juegos y pruebas para permanecer en la competición

Una de esas parejas está formada por Rubén Shan y Carmen Pina, que debutan en un programa de televisión. Quizás, sus nombres son los más desconocidos para el público, pero no en redes sociales, donde son dos influencers. Los dos suman casi dos millones de seguidores [él tiene 1,2 millones y ella 700.000], que siguen diariamente sus consejos de belleza, sus rutinas deportivas y las fotografías de sus diferentes viajes por el mundo.

Sin embargo, más allá de su legión de seguidores, ambos esconden unas historias de superación. Rubén Shan, en su caso, tuvo en el pasado un brutal accidente que le dejó en coma. "Me apuñalaron. Estuve un mes en coma y hospitalizado casi seis meses", dice en el vídeo de presentación el concursante. Ocurrió cuando trabajaba de guardaespaldas.

"Los médicos me dijeron que no volvería a hacer deporte, que me quedarían secuelas en el corazón y en los pulmones", asegura. Pese a ello, Shan se superó a sí mismo y consiguió volver a boxear. Hasta llegó a ser campeón fichando por el equipo olímpico. Luego, abrió un restaurante en el que los clientes eran estrellas de Hollywood, aunque la pandemia le obligó a cerrarlo. De niño, además, sufrió bullying después de sufrir una parálisis facial.

Carmen Pina es la novia de Rubén Shan. Tiene 25 años y, al igual que su chico, no ha tenido una vida fácil. Según explica, con 14 fue víctima de la violencia de género, lo que le derivó en problemas alimenticios. "Como trabajo tanto me encantaría tener unas vacaciones y, por eso, vengo a ¡Vaya vacaciones!".

Rubén Shan y Carmen Pina competirán por un premio de 25.000 euros con las otras siete parejas: Javier Tudela y Makoke; Miriam Corregüela e Isabel Hurtado; Aguasantas Vilches y Juan José Peña; Luna y Álex Zacharías; Marta Peñate y Tony Spina y Carmen Nadales y Rafa Martínez.

