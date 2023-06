Mediaset saca pecho del casting de '¡Vaya vacaciones!': "En un reality hay que involucrarse al máximo"

Mediaset España volverá a apostar por un reality en verano tres años después de la primera edición de La Casa Fuerte. Será con ¡Vaya vacaciones!, un nuevo concurso de telerrealidad producido por Cuarzo Producciones (La isla de las tentaciones) en el que ocho parejas viajarán hasta República Dominicana sin saber lo que realmente les espera allí.

Y es que, con la promesa de vivir unas vacaciones inolvidables en pareja, desconectando de sus trepidantes vidas de celebrities y con la idea de disfrutar a tope, la realidad es que lo que encontrarán allí serán trabajos extenuantes, jornadas infinitas sin descanso y un sinfín de juegos y pruebas para permanecer en la competición.

Presentado por Luján Argüelles, que regresa así a Mediaset España, el concurso se estrenará el próximo jueves 6 de julio, a partir de las 22:00 horas, en el lugar de Supervivientes. Antes, no obstante, Telecinco ofrecerá ¡Vaya Vacaciones! Extra, un programa especial para el access prime time que mostrará la llegada de los viajeros a Villa del Mar, donde serán recibidos por Luján Argüelles como auténticas estrellas.

"Estamos muy contentos con los seleccionados", ha confesado a BLUPER el director de la División de Producción de Contenidos del grupo, Jaime Guerra, al ser preguntado por la línea continuista en el tipo de concursantes del reality. "Hemos ido de la mano de la productora a la hora de seleccionar al casting y creemos que es el mejor que podíamos haber seleccionado para este formato nuevo". Entre ellos se encuentran Makoke y su hijo, Javier Tudela; Aguasantas Vilches y su pareja, Juanjo Peña; Marta Peñate y su novio, Tony Spina; Cristina Porta y su amigo, Jorge Pérez; Carmen Nadales y su expareja, Rafa Martínez; Luna Zacharías y su hermano, Álex; Isabel Hurtado y su hija, Miriam ‘Corregüela’; y la pareja de influencers Carmen Pina y Rubén Shan. "Hay gente que ha participado en otros realities de la cadena como Makoke o Marta Peñate, otros que han salido ahora a la palestra como la mujer y la hija de Ginés, otra gente más desconocida pero muy popular en redes sociales que van a despertar curiosidad y una pareja de mellizos que participó en un programa de otra cadena", ha continuado diciendo.

"Creo que es un casting muy completo. En todos los castings valoramos a la personas. Son personas famosas, pero en el reality se convierten en anónimos. Son gente que sufre como cualquiera de nosotros. Nos gusta como son ellos, cómo conviven y cómo participan, más allá de su popularidad", ha añadido el directivo, que ha puesto especial énfasis en que "cuando participas en un reality, si no te involucras al máximo por mucho que el programa tire, si tu no tiras, esto no va. Y se han volcado todos. Y sobre todo teniendo en cuenta el shock inicial, el calor, la humedad, la convivencia...".

Así es la mecánica

¡Vaya vacaciones!

En cada entrega de ¡Vaya Vacaciones!, las ocho parejas se dividirán en dos equipos para competir enfrentándose a una dura jornada laboral. Limpiar las playas, ejercer como animadores, guías y asistentes para los turistas de la zona, trabajar como camareros en los chiringuitos y restaurantes y encargarse de la limpieza de las habitaciones del hotel serán algunas de sus tareas.

Una vez concluidas, cada equipo será evaluado por alguno de los profesionales locales que habitualmente las realizan. Los miembros del grupo que mejor lo haya hecho disputarán un juego de inmunidad en el que una de las parejas conseguirá librarse de las nominaciones y obtendrá, además, un lujo inaccesible para el resto de sus compañeros.

A continuación, tendrá lugar la denominada ‘Ceremonia de las estrellas’: las celebrities participarán en una ronda de nominaciones en la que tendrán que dar el nombre del compañero que, según su criterio, debe abandonar el programa. Los dos concursantes que más votos hayan acumulado quedarán nominados y arrastrarán a sus respectivas parejas a la nominación.

De esta manera, al final de cada programa habrá dos parejas nominadas que se enfrentarán a la temida ‘Ceremonia de expulsión’, en la que se someterán a un último y definitivo juego para determinar cuál de ellas se despedirá para siempre del concurso.

Todos estos momentos clave del programa tendrán lugar en un espectacular plató integrado en el paisaje caribeño, en el que el sol, el mar y la arena de Playa Cosón, reconocida internacionalmente como una de las playas más bellas del mundo, serán elementos esenciales.

Contenido exclusivo en Mitele PLUS y soportes digitales

Además del mencionado Rumbo a ¡Vaya Vacaciones!, Mitele PLUS ofrecerá cada semana, nada más concluir el programa en Telecinco, ¡Vaya Vacaciones’ After Show, un espacio exclusivo para los abonados de la plataforma en el que la pareja expulsada se someterá a una divertida e irreverente entrevista que les permitirá explayarse sobre sus compañeros de concurso y contar los entresijos de su vivencia en Villa del Mar.

