Carlos Maldonado, de MasterChef, sobre la parálisis facial causada por su éxito: "Se me caía la baba"

Carlos Maldonado se ha convertido en uno de los grandes rostros de MasterChef en España. El ganador de la tercera edición le debe mucho al programa, pero el espacio televisivo de RTVE también le debe mucho a él, ya que ha sido uno de sus mejores embajadores por el territorio nacional. El programa vivió un antes y un después de su aparición.

Ahora ha regresado al formato televisivo que le vio nacer y que le lanzó al estrellato para participar en varias entregas de su undécima temporada. Desde allí, el talaverano ha roto su silencio y ha hablado de lo bueno y de lo malo que le traído el éxito, ya que no todo ha sido positivo. Ha tenido que pagar algunos peajes muy importantes traducidos incluso en problemas de salud bastante preocupantes.

De momento, Maldonado sigue cultivando su cocina y llevando su talento a su máxima expresión. Su restaurante Raíces se ha convertido en un homenaje a la buena gastronomía como acreditan su Estrella Michelín y su Sol Repsol. Además, ha sido elegido como el mejor de España por la revista Club de Gourmets.

En paralelo a este éxito también lleva su cadena de hamburguesas El Círculo con la que está obteniendo muy buenos resultados. Y por si fuera poco, sigue al frente de la Fundación Raíces, una organización sin ánimo de lucro que da forma a su proyecto solidario de desarrollo sostenible, económico y social.

Su última propuesta ha sido Semillas, su escuela de hostelería que ayuda a jóvenes en exclusión social a la hora de conseguir un trabajo. Proyectos que le han generado un gran estrés y que le han jugado también alguna mala pasada.

¿Qué problema de salud ha tenido Carlos Maldonado?

Carlos Maldonado se encuentra en la cima de su carrera, gestionando el éxito y aprendiendo de la dureza que tiene la vida de un chef de éxito nacional. Ahora, su meta es mantenerse en la cúspide el mayor número de años posibles y, sobre todo, no traicionar a sus principios ni a los que le apoyaron desde el principio.

El ganador de MasterChef 3 ha confesado ahora que tanta exigencia y tanto estrés le han llevado a tener un problema de salud grave que a su vez le hizo comprender la necesidad de tener que parar de vez en cuando e incluso delegar responsabilidades. Carlos Maldonado ha descubierto que con la salud no se juega y que cuando el cuerpo avisa, no lo suele hacerlo una segunda vez.

El chef Carlos Maldonado.

Sus proyectos, su afamado restaurante, los actos y los eventos le llevaron a una vorágine de trabajo, estrés y poco descanso que le dejó al límite. Ahora, Maldonado ha revelado en MasterChef que hace unos meses sufrió un cuadro clínico preocupante que derivó en un gran susto: una parálisis facial. Un testimonio que ha alertado a muchos de los fanáticos de su cocina, quienes le siguen desde que salió triunfador del programa de RTVE.

"Se me caía la baba, se me durmió el pie y todo". Este susto le ha cambiado la vida y le ha demostrado el enorme peaje que pueden conllevar los excesos, ya que el trabajo, la presión y las preocupaciones en cantidades desmedidas pueden ser tan peligrosos como los vicios más dañinos y nocivos.

"Quería llegar a todo, sacarlo todo adelante por mí mismo... Hay que confiar más en el equipo, que son los que hacen esto posible. Hay que aprender a delegar, aunque sea complicado". Ahora ha aprendido una nueva manera de gestionar su vida y sus negocios. Ha entendido el precio tan caro que ha estado a punto de pagar y ha decidido emprender un nuevo modelo de gestión de todo lo que tiene alrededor. Ya recuperado de estos problemas, no ha dudado en volver al lugar donde nació su fama y su brillantez como chef.

¿Cómo fue el paso de Carlos Maldonado por MasterChef?

El 30 de junio del año 2015 fue un día muy importante en la vida de Carlos Maldonado. Aquella jornada vivió el principio de un camino que no ha parado de darle éxitos al cocinero de Talavera de la Reina. En vísperas de aquel verano, el chef se convertía en el ganador de la tercera edición de MasterChef.

Desde entonces, todos o casi todos concuerdan en que se ha convertido en el ganador, y prácticamente en el concursante, más querido por todos. Carlos Maldonado es especial y no solo por su maña en la cocina, también por su calidad como persona y por todo lo que transmite a su alrededor.

Carlos también representa la excelencia del programa, ya que se convirtió en el primer representante de MasterChef que consigue una Estrella Michelín, hecho que supuso un orgullo para Jordi Cruz y todo el equipo del talent culinario. Aquellos 15 programas ya son historia de la televisión. Todos destacan de él su valor en la cocina, pero también su carisma y su capacidad para ser una especie de encantador de serpientes en el buen sentido de la frase.

Carlos Maldonado, con la camiseta de la Fundación Raíces. Jesús Umbría Talavera de la Reina

El talaverano derrochó naturalidad durante su paso por televisión, desde el casting inicial hasta la gran final. Se abrió ante las cámaras, se mostró tal y cómo es y eso provocó que se convirtiera en el ojo derecho de una audiencia que no le ha olvidado. Conquistó al jurado con la misma facilidad que lo hizo con toda España a través de la televisión.

Sin embargo, durante su paso por MasterChef, Carlos no solo demostró su talento, si no también su constancia, esa que le ha llevado a no rendirse nunca a pesar de los malos momentos, tal y como ha confesado su propia madre: "Casi lo deja. Tenía mucha presión y luego es que él es que no se puede quedar atrás, es muy competitivo y estaba muy quemado. Decía que no podía aguantar más. Pero le cogieron por banda y le dijeron que tenía que aguantar".

Todo su paso por el programa, lo que aprendió y lo que ha sido su vida desde entonces, quedó reflejada en una serie documental, Raíces, donde muestra la dura realidad que hay detrás de perseguir un sueño tan complicado como el de convertirse en uno de los mejores chefs de España. A lo largo de todo su proceso también ha aprendido a canalizar sus miedos y sus inquietudes de una manera diferente, más sana.

Carlos no olvida sus orígenes y, sobre todo, su adolescencia, la etapa más difícil de su vida y en la que vivió un duro trance al tener un accidente de moto por saltarse un ceda: "Es horrible, entras en un estado de guerra mental y dices, hay que cambiar algo, vamos a retroceder, de verdad, cambio mi vida. Y quieres dar marcha atrás y decir 'que cambio, voy a cambiar, pero que no pase, que no pase esto, quiero cambiar, lo siento, quiero cambiar', pero no hay forma, no hay vuelta atrás. No hay mal que por bien no venga, que esas cosas te hacen fuerte y te hacen cambiar".

Finalmente, consiguió cambiar. Empezó a trabajar y a enderezar su vida. También a estudiar y a enamorarse por la cocina. Eso le llevó hasta convertirse en una gran estrella tras su paso por MasterChef. Descubrió que tenía un talento oculto y su imaginación empezó a volar para destaparse como uno de los mayores innovadores de la cocina en España. Y ahora regresa a casa para mostrar su camino y su aprendizaje.

