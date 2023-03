El equipo de 'La que se avecina' llora la muerte de Laura Gómez-Lacueva: "Nos dejas devastados"

La muerte de Laura Gómez-Lacueva ha impactado a toda la industria de televisión, y en particular al equipo de La que se avecina y El pueblo, series en las que la actriz había trabajado en los últimos años. También era muy conocida en Aragón, su tierra, donde formaba parte del programa de humor Oregón Televisión.

El papel de Mariajo en El Pueblo la catapultó para ser uno de los nuevos rostros de La que se avecina en su nueva etapa. En la exitosa comedia de Telecinco y que también se ve en Amazon, la intérprete maña encarnaba a Greta Garmendia, la presidenta de la comunidad a la que se mudaron los vecinos de Mirador de Montepinar.

Las reacciones de sus compañeros de profesión no se han hecho esperar. Los primeros en manifestarse han sido los propios hermanos Caballero, quienes han dedicado unas bonitas palabras en su recuerdo. "Devastados por el fallecimiento de nuestra adorada Laura Gómez Lacueva. Pocas veces hemos conocido a alguien que mezcle talento y calidad humana en semejantes cantidades. La vida a veces es muy injusta. Un beso, cielo. Te recordaremos siempre", ha escrito Alberto.

"Nos encantaba hacernos fotos de mierda 'cogiendo' mal las cosas del fondo. Y siempre, en todas, se partía de risa. Y te la contagiaba. Porque la risa de Laura era el mejor virus que se te podía meter en el cuerpo. Me siento hiper privilegiada de haberla disfrutado y de haber aprendido de ella, del talento tan poderoso que tenía. Ahora mismo se me come la pena y no sé cuánto tiempo tardaremos en asimilar que ya no está. Te vamos a recordar muchísimo, preciosa. Eras la Fukushima del buen rollo", han sido las palabras de Laura.

Miren Ibarguren, Yolanda en LQSA, también se ha despedido de ella en Instagram: "Buen viaje compañera. Te vamos a extrañar mucho Laura. Te quiero". Por su parte, la cuenta oficial de la comedia ha recordado el primer encontronazo que tuvo su personaje con el Recio. "Gracias por habernos entretenido. Mucha fuerza a sus familiares y amigos. Hasta siempre, presidenta".

Precisamente, Jordi Sánchez ha compartido un storie que lamenta lo ocurrido: "Qué tristeza, compañera". Nacho Guerreros, que interpreta al portero Coque, se ha despedido así: "No sabía de la gravedad de tu estado, Laura. Buen viaje hacia el infinito. Has sido una compañera excelente y nos dejas devastados". Y Jaime Riba, Jorge Verdugo en la ficción, ha ensalzado la "bondad y empatía" de la actriz: "Qué suerte conocerte, Laura. Qué suerte haberme llenado de ti y de haberte podido llamar amiga".

Hasta siempre, presidenta ❤️ GRACIAS Laura Gómez-Lacueva por tu humor. ¡Nunca te olvidaremos! 😥 #LQSA | https://t.co/EQ8yMTq5Ec pic.twitter.com/nRKhl2VVmR — La que se avecina (@la_queseavecina) March 30, 2023

El equipo de El Pueblo también ha llorado su muerte. "Ojalá haber podido estar cerquita esta última etapa. Qué día tan triste. Joder. Te lloro y te adoro", ha escrito Ruth Díaz, mientras que María Hervás ha subido un storie con el siguiente mensaje: "Cuánto talento y sensibilidad unidos en la misma persona. No me lo creo. Estoy en shock profundo, escuchando las canciones que me enviabas".

AragónTV ha confirmado que la actriz padecía cáncer y que se encontraba "muy baja de defensas" en los últimos días. Tanto es así, que ya se había visto obligada a posponer sus últimas grabaciones. Para homenajearla, la cadena autonómica ha cambiado su programación habitual este jueves para emitir un especial de Oregón y algunas de las producciones en las que Laura había formado parte: Parresia, Marcelino, el mejor payaso del mundo y La Tierra muerta.

Devastados por el fallecimiento de nuestra adorada Laura Gómez Lacueva. Pocas veces hemos conocido a alguien que mezcle talento y calidad humana en semejantes cantidades. La vida a veces es muy injusta. Un beso, cielo. Te recordaremos siempre. pic.twitter.com/tOzwXhM7cq — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) March 30, 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miren Ibarguren (@mirenib)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Guerreros (@nachoguerreros)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LauraCaballero (@lauracaballero_)

