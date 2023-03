Izaskun Ruiz, el rostro de las motos: "Necesitamos referentes femeninos como Alexia Putellas"

Izaskun Ruiz lleva el motociclismo en la sangre. Se nota por cómo habla de este deporte, del que se enamoró durante su etapa en Televisión Española. Su excelente trabajo a lo largo de estos años en el paddock han hecho que su nombre sea casi tan conocido como el de Marc Márquez. Prácticamente es un piloto más. "La clave es un nivel de autoexigencia muy alto, empatía y respeto", cuenta a BLUPER días antes del inicio del Mundial en Portugal.

La periodista de DAZN afronta su temporada número 12 cubriendo MotoGP. Tal y como avanza, será un año de cambios, y no solo deportivos con la novedad de las carreras sprint de los sábados. La plataforma propietaria de los derechos de emisión estrena un nuevo plató virtual. "La tecnología se une al conocimiento para poder analizar con más detalle y recursos todo lo que nos puede aportar una carrera", asegura.

Izaskun volverá a ser la encargada de transmitir a los espectadores todo lo que ocurra a pie de pista de los circuitos, adonde se desplazará con Natacha Alfageme y Borja González. Desde Barcelona, Ernest Riveras comandará el equipo que completan Juan Martínez, Ricard Jové y Carles Perez. Además, Dani Pedrosa se une al plantel de comentaristas en el que repiten Jorge Lorenzo, Carlos Checa y Àlex Crivillé.

¿Cómo llegan los pilotos españoles a este inicio del Mundial?

Las sensaciones que tengo después de los test son que Ducati sigue a un paso por delante del resto, van a ser un hueso duro de roer. Eso sí, para mí, el punto diferencial es que Marc Márquez empieza el año estando al 100% físicamente, pero hay que ver hasta donde puede llevarle su Honda. Y luego tengo ciertos interrogantes respecto a Yamaha porque, la temporada soñada sería tener a unos Quartararo y Márquez que sean capaces de disputar el Mundial a Pecco Bagnaia y Ducati.

¿De qué forma va afectar las carreras sprint de los sábados al campeonato?

Pues no lo sé. Por eso lo hace más interesante. Es uno de los factores que van a agitar el avispero, porque es un cambio radical para todos. Tendremos que esperar para ver en qué se traduce. Creo que va a ser una dosis extra de tensión y que va a llevar más al límite a los pilotos. Les va a exigir en lo físico, en lo mental, porque no se pueden permitir errores, te pueden condenar el resto de fin de semana.

Izaskun Ruiz entrevista a Marc Márquez (cedida por Izaskun Ruiz)

El Mundial de MotoGP ha perdido interés en los últimos años y las audiencias han bajado. ¿Cómo se puede volver a enganchar a la gente?

Creo que MotoGP nunca ha perdido interés. Ahora, el trabajo se centra especialmente en que el público más joven sea capaz de ver todos los puntos fuertes que tiene este deporte. A nivel de competición, MotoGP aporta emoción máxima e incertidumbre. En los últimos años, la baja de Marc ha permitido ver a pilotos con los que antes no se contaba peleando por victorias.

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de retransmitir las carreras en una plataforma de pago?

Como punto positivo, te permite darle un extra a los aficionados de toda la vida, ya que el producto está muy dirigido a los fieles. Eso para mí es una responsabilidad, no puedes decepcionarles. Ahora, más que nunca, el objetivo es crear nuevos formatos para que la emoción del Mundial se haga visible a gente que hasta ahora no se ha acercado todavía a este deporte.

Suscribirse a DAZN de forma mensual tiene un precio de 29,99. ¿Entiendes las críticas que puede haber?

Lo que te puedo decir es que mi equipo y yo trabajamos cada día para para que nuestro producto esté a la altura y no decepcione a cualquier persona que en este caso pague por DAZN.

Izaskun Ruiz (cedida por Izaskun Ruiz).

Eres casi un piloto más del paddock. ¿Cómo llevas esa popularidad?

(Risas). Me sigo sintiendo afortunada cada vez que piso un paddock o hago una entrevista, ya sea en jueves o después de una carrera. Sigo disfrutando de lo que hago, con todas sus dificultades. Afronto con el mismo rigor cada una de las entrevistas que hago desde el primer día.

Las entrevistas que realizas a pie de pistas siempre son muy aplaudidas. ¿Cuál es la clave?

No hay ningún secreto. Mi fórmula es un nivel de autoexigencia muy alto, porque creo que el peligro que existe cuando te especializas en algo es conformarte, y yo lo que procuro es fijarme en lo que podría hacer mejor. Luego, tener empatía y ponerte siempre en el lado del entrevistado para saber cómo preguntar; y, por último, mucho respeto.

¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes del motociclismo?

Pues mira, yo a las motos me enganché cuando trabajaba en la sección de Deportes en TVE, y en especial, cuando visité por primera vez un paddock. Me atrapó rápido, porque era muy diferente a otras disciplinas deportivas que había tratado. Me acuerdo cuando conocí a Jorge Lorenzo y a Marco Simoncelli en Estoril.

¿Tienes especial devoción por algún circuito?

Por ambiente me gusta mucho Jerez. Y por espectacularidad y entorno, me quedo con Mugello [Italia] y Phillip Island [Australia].

Durante tu trayectoria profesional has cubierto Juegos Olímpicos, el rally Dakar, ahora el Mundial de motociclismo... ¿Con qué te quedas?

Me siento muy afortunada. Cubrir unas Olimpiadas es diferente a todo lo demás, es el gran evento. El Dakar fue una experiencia muy diferente, que me llenó mucho a nivel personal. Sin embargo, me quedo con la etapa en la que trabajé en baloncesto, porque había un ambiente muy agradable para trabajar. De hecho, me recuerda en muchas cosas a MotoGP en el sentido de que sigues teniendo acceso directo a los protagonistas.

Izaskun Ruiz con Pecco Bagnaia, campeón en 2022 (cedida por Izaskun Ruiz) .

¿Es cierto que la presencia femenina en este deporte ha aumentado en los últimos años?

Sí, desde que yo empecé en 2011 hasta ahora, sí que he notado que hay más mujeres. Pero a lo que le doy más relevancia es que, cada vez más, están en puestos con mayor responsabilidad. Queda mucho trabajo por delante y el esfuerzo se debe orientar a dar visibilidad para crear referentes. Un claro ejemplo ha ocurrido en el fútbol con Alexia Putellas. En el motociclismo necesitamos referentes como Alexia. Así que, sí que puede haber más ingenieras en el paddock, pero necesitamos que sean visibles para que cualquier cría diga 'yo quiero ser como ella'.

Existe un debate en torno a crear o no un Mundial femenino. ¿Qué opinas al respecto?

Sí, está sobre la mesa. Sinceramente, dependiendo con quién hables, te darás una visión muy diferentes. La piloto Ana Carrasco cree que no es necesario porque cree que puede competir en igualdad de condiciones, y así lo demostró proclamándose campeona del mundo [en el Mundial de Supersport 300]. En categorías pequeñas, yo no veo la necesidad de tener dos Mundiales. Ahora, si eso contribuyera a que hubiera más chicas en las copas de talento porque solo un 10% de los niños que empiezan llegar al Mundial. Si solo hay dos niñas... Hay que promover la presencia femenina desde los inicios y crear una escalera para que sepan cuál es el camino que tienen que tomar para acabar en el MotoGP.

