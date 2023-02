Risto Mejide entrevistará a Fayna Bethencourt, exmujer de Carlos el Yoyas, en ‘Chester’

La entrevista de Risto Mejide a Bárbara Rey en Viajando con Chester ha generado cientos de noticias y titulares por todo lo que contó la actriz y cantante. Y un día después de su emisión, el propio publicista ha desvelado otra interesante charla que veremos en ese mismo programa: la que realizó a la canaria Fayna Bethencourt, la expareja de Carlos Navarro, 'el Yoyas'.

La que fuese concursante de Gran Hermano 2 denunció al padre de sus hijos por violencia machista, y ha aparecido en varios programas contando el infierno que ha vivido a su lado y el miedo con el que todavía vive. “Ella quiere hablar y poner los puntos sobre las íes ahora que su exmarido condenado por agresión está fugado y, además, haya dado una entrevista defendiendo su inocencia”, avanzó Risto, en referencia a la charla con Navarro publicada por El Mundo en diciembre de 2022.

“En medio de eso hay un tema crucial. Fayna hace otra denuncia, que podría ser otro agujero, aunque hay que cercionarse que le esté pasando a otras mujeres, pero a ella sí le ha perjudicado”, siguió explicando Risto Mejide sobre esta entrevista, que se emitirá el próximo martes 21 de febrero.

En la actualidad, Carlos Navarro está en busca y captura. Tenía diez días para entrar a prisión para cumplir una condena por malos tratos a su expareja y a los hijos. “En ese impás es cuando Carlos Navarro se fuga. Y quien dice fugarse, puede decir ir a por la víctima de nuevo. Y ahí hay un problema legal que yo no alcanzo a entender. Cómo es posible que siendo presunto vayas al calabozo y condenado vayas a tu casa”, seguía explicando Risto.

El programa entonces contactó con Joaquim Bosch, quien dio detalles de lo sucedido. “Los condenados tienen un plazo de 10 días para presentarse voluntariamente, y si no lo hacen se ordena su detención. Cuando hay una sentencia condenatoria está en libertad, a no ser que se tome una medida cautelar. Si no se ha tomado es porque no se han visto indicios para ello”, indicaba.

Falta comprobar el interés que despertará la entrevista a Fayna en Viajando con Chester. El programa de Bárbara Rey de este martes hizo un gran 13,7% de share y 1.451.000 espectadores, un dato que duplicó los datos de la semana anterior, cuando el publicista tuvo frente a sí a Marc Márquez y a Samantha Hudson, y firmó un 6,6% y 689.000 espectadores.

