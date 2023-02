Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, ¿nueva concursante de ‘Supervivientes? Alba Carrillo siembra la duda

Telecinco está anunciando a bombo y platillo la entrevista de Paz Padilla a Jorge Pérez y a su esposa Alicia Peña en la nueva etapa de Déjate querer. El programa que antaño presentaba Toñi Moreno vuelve a la televisión en la noche del próximo sábado, con Jorge como gran reclamo. Hay que recordar que el que fuese ganador de Supervivientes 2020 fue desleal a su pareja el pasado mes de noviembre con Alba Carrillo, y que un beso que ambos se dio apareció en todos los programas de corazón de Mediaset.

Este miércoles, Paz Padilla entró en directo en Ya es mediodía, donde Jorge Pérez trabajaba, para promocionar este programa de sorpresas, y aseguraba que Jorge fue muy sincero en su charla y emplazaba a todos los espectadores a ver Déjate querer.

Al terminar, Alba Carrillo tomó la palabra, para hacer algunas preguntas al aire. “¿Puede ser que esta sea la productora de los que saltan luego del helicóptero?”, decía la modelo, en referencia a Bulldog TV, productora responsable tanto de Déjate querer como de Supervivientes. “¿Y entonces lo que estamos haciendo es introducir a la mujer? Al final va a resultar que de lo que me acusaban, de hacerles una trampa, me la van a hacer a mí... Mi representante no lleva a nadie que haya metido a trabajar aquí después del lío este”, decía la modelo.

[Jorge Pérez y Alicia Peña mandan un burofax a ‘Sálvame’ para proteger su vida “pasional e íntima”]

No paró ahí su discurso, y explicó que, según su punto de vista, estamos viendo “una presentación en sociedad” de Alicia Peña, quien tenía un perfil alto en redes sociales, pero no solía aparecer en programas de televisión. “Creo que Alicia va a ir a Supervivientes, que me parece maravilloso, pero no entiendo que se le deje mandar burofaxes a toda la cadena y todos los compañeros y que luego... Es mi opinión”, añadía. Sus palabras iban referidas a los burofaxes que el matrimonio mandó a varios colaboradores de Sálvame para que se retractasen de algunas de sus informaciones.

Alba continuó entonces cargando contra el que fue su amigo, quien hablará en Déjate querer “de lo que ha sentido, para que no le pueda demandar”, y afirmó que ella también sabe hablar de lo que siente. “Y lo que siento es que la tuve hasta ahí”, apuntaba, señalándose la garganta. Joaquín Prat no se dio cuenta de este detalle, pero sí otra compañera, que le preguntó que qué estaba diciendo. Y Carrillo bajaba el tono diciendo que tiene todo atravesado, señalando su garganta, y pidió que se tuviese “cuidadito” porque estaba “hasta los...”.

[El caso Jorge Pérez o la 'salvamización' de Unicorn: así han empleado las tácticas de La Fábrica]

Hay que destacar que el pasado año varios concursantes de Supervivientes se dejaron caer por Déjate querer, con entrevistas grabadas justo antes de su concurso o justo al salir de él, como Nacho Palau, Anabel Pantoja y Kiko Matamoros. El programa, además, recibió otra noche a Olga Moreno, expareja de Antonio David Flores, y ganadora de la temporada anterior. Por lo tanto, la teoría de Alba Carrillo no sería en absoluto descabellada.

