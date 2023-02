Otra polémica en Sanremo: Fedez muestra la foto de un viceministro italiano con un brazalete nazi

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Si era el pasado martes cuando Sanremo 2023 se convertía en noticia después de la polémica actuación de Blanco en el escenario, ha sido este jueves cuando el festival de la música italiano ha vuelto a estar envuelto en polémica.

Segunda gala y segundo 'lío' sobre el escenario. La seconda serata ha estado marcada por la actuación del rapero Fedez, artista invitado en la gala después de convertirse en uno de los finalistas la pasada edición de 2021, cuando ganó Måneskin.

Todos los focos estaban sobre él, porque prometía interpretar sobre el escenario del Teatro Ariston un tema inédito y porque actuaba en el festival que está siendo presentado por su esposa, Chiara Ferragni, junto a Amadeus y Gianni Morandi.

Fedez stasera ha detto 'Mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost'

Ha anche detto “ho proprio voglia di una bella denuncia!”#Sanremo2023 #sanremo pic.twitter.com/ZTk4JPk235 — •𝑨𝒏𝒊𝒕𝒂 🦋 (@Mynameis__anita) February 8, 2023

Freestyle y Problemi con tutti fueron las canciones que interpretó. Siendo la primera de ellas la que contenía la tan polémica letra. El rap, con referencias al cáncer que sufrió Fedez, al propio Sanremo y a un político, era inédito. Mientras interpretaba Freestyle, Fedez ha sacado en mitad del escenario una imagen del viceministro de infraestructuras Galeazzo Bignami con un brazalete nazi, una imagen que corresponde al año 2005.

"Si Rosa Chemical va a Sanremo estalla la bronca", dice en la canción en referencia a su participación este año, "quizás sea mejor el viceministro vestido de Hitler". En ese momento saca una fotografía del político, en la que aparece con camisa y corbata negras y un brazalete nazi.

La foto era questa pic.twitter.com/RfU1VxTsZ2 — Fedez (@Fedez) February 8, 2023

Tras su actuación, la cual cabe descatar no ha sido subida al canal de YouTube oficial de la Rai a diferencial del resto, Fedez compartió en sus redes sociales la fotografía mostrada durante la actuación, de la que no llegó a haber ningún primer plano durante la gala y casi no se aprecia en el directo.

Además, no dudó en restar la responsabilidad de lo sucedido a la cadena pública italiana: "La letra no había sido anunciada al personal de la Rai. Asumo toda la responsabilidad", ha asegurado él más tarde, después de cantar Problemi con tutti.

