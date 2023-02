Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Al igual que otros programas de televisión, El programa de Ana Rosa también ha querido tratar la polémica que ha salpicado a Froilán, y es que este lunes saltaba la noticia de que el primogénito de la infanta Elena fue desalojado este pasado domingo, día 5 de febrero, de un after ubicado en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Los colaboradores han decidido dar su opinión y el conflicto no ha tardado en llegar. "Era un local que sobrepasaba el aforo. Fue un desalojo en el que había más personas, pero entre los jóvenes se encontraba Froilán, de ahí que la noticia sea recogida por los medios de comunicación", comentaba Paloma García Pelayo. Algo que Ana Rosa calificaba de "injusto".

La periodista aseguraba que la familia "lo está pasando realmente mal. Su madre está muy preocupada" y que lo que le ha ocurrido es "estar en el momento incorrecto con la gente incorrecta". Por su parte, Antonio Rossi apuntaba al carácter reiterativo de Froilán, "es noticia porque le ha pasado más veces, hay mucha gente que sale y no se le pilla todo".

[Ana Rosa Quintana, sobre las declaraciones del príncipe Harry: "Es un niñato"]

"Desde luego, estar en ese after debe costar una pasta", espetaba la presentadora. En ese momento, Joaquín Prat realizaba una reflexión que hacía saltar a la presentadora. "¿La culpa de que hubiera exceso de aforo es de Froilán? ¿La culpa de que haya una menor en el interior es de Froilán? ¿Que haya drogas en un local es culpa de Froilán? Puede haber drogas en un afer, en un despacho de abogados o en este plató", comentó sin imaginar el corte de Ana Rosa.

"No, en este plató no", respondía. Rápidamente la cámara enfocaba a Joaquín que se mostraba un tanto desconcertado. Finalmente, el debate ha continuado con normalidad, siendo los colaboradores algo críticos con el estilo de vida del joven de 24 años. "No trabaja, no tiene un horario", apuntaba Paloma Barrientos.

Antes de dar por terminada la tertulia, la presentadora volvía a intervenir. "No sé por qué estamos hablando de esto. Esta noticia la estamos dando porque se ha empeñado el director, yo no quería", aseguraba. Segundos después apuntaba que su último comentario se trataba de una broma.

Archivado en Ana Rosa Quintana, El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat, Televisión

Cristina Rivas Redactora de Bluper. Graduada en Periodismo y Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Comunicación Política y Campañas Electorales por la UCM. En El Español desde 2022.

Sigue los temas que te interesan