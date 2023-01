Patty, sobre su abandono en 'OT 2008': "Risto me hizo mucho daño y nunca he recibido unas disculpas"

La polémica por las palabras de Risto Mejide durante las Campanadas de Mediaset sigue envolviendo al presentador de Todo es mentira. Después de que se haya viralizado la intervención en la que se burló de la muerte del familiar de Patty, concursante de Operación Triunfo 2008, ahora es la propia afectada la que se ha pronunciado para expresar su posición en esta nueva controversia protagonizada por el publicista.

Patty ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se pronuncia sobre el discurso de Mejide la pasada Nochevieja, cuando aseguró que un embarazo o la muerte de un familiar "siempre da audiencia". "Me parece bochornoso el comentario de Risto Mejide en las Campanadas con respecto a Pedroche y su embarazo y con respecto a Ana Obregón", asevera la exconcursante de OT.

"Nunca pensé que volvería a escuchar algo así de su boca, pero ha vuelto a pasar después de 15 años", expresa. Y añade: "Creo que son palabras muy desafortunadas, no se debe bromear con algo así, el fallecimiento de un ser querido es algo muy serio. No sabe hasta qué punto puede afectar a la persona a la que se lo está diciendo".

[Risto Mejide se disculpa con Ana Obregón cargando contra RTVE: "Te ponen ahí por morbo, no es tele"]

La cantante considera que "Ana Obregón ha contestado como toda una señora" a esta polémica, mientras que en su caso personal considera que el papel de Risto tras su abandono de la Academia fue "bochornoso". "Me hizo mucho daño. Nunca he recibido unas disculpas, pero a estas alturas de la vida tampoco las espero", sentencia.

Finalmente, Patty expresa su agradecimiento a quienes le han escrito mensajes en estos días en los que su caso ha vuelto a ponerse de actualidad. Además, muestra su apoyo a Ana Obregón y a Cristina Pedroche, a quien felicita por su embarazo.

El comunicado público de la exconcursante ha recibido el respaldo de su excompañero de edición, Manu Castellano, quien además ha contado cómo se sintió en el momento en que Risto dijo aquellas desafortunadas palabras en el programa. "No he resoplado tanto ni me he sentido tan incómodo como en ese momento", afirma el artista.

"Los que queremos a Patty y la conocemos sabíamos por el momento tan duro que estaba pasando, así como sus implicaciones… y sabemos lo que le dolió esto", añade Castellano, que asegura que su compañera les daba "un repaso a todos" a nivel vocal y "no se merecía eso".

Sigue los temas que te interesan