Ana revela en 'Tentaciones' que Cristian le llevó a "terapia" por sus celos mientras él "estaba con otra"

La quinta edición de La isla de las tentaciones terminaba en la noche del pasado domingo con un Debate Final con todos los concursantes de esta temporada. Al igual que el pasado jueves, las parejas que todavía no se habían reencontrado en plató tuvieron la oportunidad de hacerlo, entre ellos, Ana y Cristian.

Después del brutal enfrentamiento que la pareja de Murcia tuvo en el Reencuentro tres meses después, Cristian ha terminado por reconocer que la versión de Ana era cierta, pidiéndole perdón por todas las infidelidades que había cometido durante su relación.

"Me has engañado todo el paso, realmente tú no me querías, no estabas enamorado, pero el daño que me has hecho no me lo merecía", apuntaba la murciana, algo que él ha reconocido: "No te quería como yo pensaba y es verdad todo lo que dices. Tú sabes bien que salía de una relación muy mala y en vez de sanarme yo me eché novia y esas consecuencias las han pagado las parejas con las que he estado y está mal. Te pido perdón a ti y a todas las chicas a las que he hecho daño".

Asimismo, Cristian seguía mostrando su parte más dura con Ana: "No tengo nada en contra de ti, pero no entiendo que vengo a pedirte perdón y lo único que haces es atacarme, no te entiendo". Finalmente, Marta Peñate le preguntaba directamente a Cristian si había tenido muestras de cariño con otras chicas mientras estaba con Ana, algo que ha reconocido y que hizo saltar a la concursante.

"He llegado a pensar que el problema era mío, me has llevado a terapia y tú te estabas liando con otra tía", confesaba Ana. Y es que la premisa con la que entraban en La isla de las tentaciones eran los celos de Ana, algo que Cristian le ha reprochado en numerosas ocasiones, dejando entrever que era todo imaginación de la murciana.

La conducta de Cristian ha sido muy criticada a lo largo del programa, sobre todo después de su hoguera de emergencia, donde buena parte de la audiencia criticó la manipulación que empleó el participante para convencer a su pareja de que debía seguir confiando en él, llegando incluso a culparla de lo que ella misma había visto en las imágenes.

[Así se explica la 'luz de gas' de la hoguera de Ana y Cristian en 'La isla de las tentaciones']

Ana tuvo que ir a terapia porque Cristian la hacía creer que el problema era suyo y no de él. La tachaba de loca y celosa.



En este programa todos hemos podido ver que Ana estaba en lo cierto y el problema no era suyo sino de él que es un mentiroso. #TentacionesDBTFinal2 pic.twitter.com/nNXIjMz0kG — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) January 2, 2023

