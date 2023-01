La RAE afea el uso del lenguaje inclusivo en una pregunta de 'El Cazador': "Es innecesario"

La Real Academia Española ha afeado el uso del lenguaje inclusivo en el enunciado de una de las pruebas de El Cazador. En concreto, el concurso de TVE utilizó el género terminado en 'e' para referirse a una persona durante la emisión de este viernes 30 de diciembre, algo que llamó la atención de un espectador que decidió consultar a la institución si ese término era correcto.

La pregunta en cuestión se realizó durante la segunda fase del programa en la que Ernesto se enfrentaba a 'La espía', Lilit Manukyan, para tratar de conseguir una plaza en la fase final. El enunciado era el siguiente: "Chico español conoce chique inglés y quiere pedirle una cita. Así que le dice: 'I want (...) with you'".

Tanto el concursante como la cazadora acertaron la respuesta ("a date") y el programa siguió su curso, pasando totalmente desapercibido el uso del lenguaje inclusivo en la pregunta. Sin embargo, la consulta de un espectador a la RAE y la posterior respuesta del organismo se han viralizado en redes sociales.

"Me gustaría saber si este enunciado está bien redactado ya que el público menor de edad, que por ejemplo prepara selectividad, puede ser confundido", escribía un usuario mencionando a la cuenta oficial de la RAE en Twitter y adjuntando una captura del momento concreto del programa.

La respuesta de la Real Academia ha sido contundente: "El uso de la letra 'e' como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos", ha escrito la institución.

Las reacciones a la corrección de la RAE no se han hecho esperar y las respuestas al tuit se dividen entre quienes aplauden la "lección" de la institución -incluso llegan a mencionar a la ministra Irene Montero "para que aprenda"- y aquellos que alaban que RTVE recoja el uso social del lenguaje y vaya por delante de la normativa, atreviéndose a emplear el género neutro en un programa de gran alcance en la televisión pública.

