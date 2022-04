Iker Jiménez se burla del lenguaje inclusivo: "Ahora por cualquier cosa te llaman facha o fache"

Iker Jiménez acostumbra a abordar asuntos polémicos en sus intervenciones en Cuarto Milenio. El presentador ha alejado su 'nave del misterio' de los asuntos esotéricos para acercarse a las controversias de más actualidad y así obtener repercusión en su formato. Tras ser cuestionado por abordar temas como los impuestos a los youtubers o la transfobia, este domingo el periodista ha dedicado su discurso del cierre del programa a burlarse del lenguaje inclusivo.

El presentador se ha referido a un tuit en el que el escritor Arturo Pérez-Reverte mostraba un texto escolar enviado a las madres del alumnado. "Decía 'el niño/a/e, el tutor/a/e...'. Como ya no se puede decir solo niños ni padres, el texto era la mitad de un folio. Los escritores que cobran por palabras, con este tipo de lenguaje van a ganar más dinero", ha ironizado.

Jiménez asegura que con el lenguaje inclusivo "se ha superado cualquier ficción". Y es que, según él, "el lenguaje tiende a decir lo máximo en menos espacio, aquí es al revés para no quedar mal".

"Ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache", ironiza. Y añade: "No me importa ser fache. ¿Tengo que deformar las cosas para estar siendo alabado por ciertas mayorías o minorías?".

"Me hace mucha gracia ver a personas que se reían del lenguaje inclusivo y ahora lo emplean, en algunos casos rozando el ridículo", prosigue Iker, que afirma que desde su punto de vista el castellano aporta "las herramientas para que cuando dices 'hola, amigos' te estés refiriendo a cualquier género".

El presentador considera que "hay una competición para ver quién es más purista y para descalificar al que tampoco deja de hacer las cosas lógicas". Además, se pregunta: "¿Alguna mujer que vea el programa se cree que diciendo 'hola, amigos' no la incluyo?". Según defiende, el uso del lenguaje inclusivo solo interesa a "quien saca provecho".

"¿Por qué tengo que comulgar con ruedas de molino? ¡Déjenme en paz!", espeta finalmente el polémico periodista, que asegura que el género que más le gusta es el de "la gente de cualquier sexo, pero con personalidad propia".

[Más información: ‘Cuarto Milenio’ sí se tiñó de transfobia por mucho que ahora Iker Jiménez lo niegue]

Sigue los temas que te interesan