Kiko Matamoros ataca a Cristina Pedroche por su estilismo en las Campanadas: "Telebasura"

Las Campanadas de Antena 3 han vuelto a ser las preferidas por la audiencia de nuestro país este año. Los estilismos de Cristina Pedroche se han convertido en una tradición en la Nochevieja española, y este 31 de diciembre la vallecana optó por lanzar un mensaje en favor de la paz.

La presentadora y colaboradora de Atresmedia lucía una capa hecha con una tienda de campaña de ACNUR, que cubría el estilismo de Pedroche: un top que simbolizaba una paloma de la paz, fabricado con pasta de papel de periódicos reciclados y esmaltada en blanco, convirtiendo así las malas noticias en un mensaje de paz y libertad.

"Mi deseo para 2023 es paz. Porque nuestro país fue un país de refugiados en la posguerra. Nosotros y nosotras fuimos lo que muchas personas son hoy en día: refugiados. Tuvimos que esperar fuera una esperanza de futuro, la ilusión de una nueva vida. No olvidemos que hoy las personas refugiadas tienen derecho a un futuro en paz. La paz aparece en medio de la más profunda de las oscuridades, de la guerra", expresaba después de descubrir su vestimenta.

Parece que el mensaje positivo de este discurso no ha terminado de gustar a Kiko Matamoros, o por lo menos la forma en la que Pedroche lo transmitió. El colaborador de Telecinco ha subido este lunes 2 de enero un post a su cuenta oficial de Instagram con la imagen de la madrileña seguida de un texto muy crítico con la comunicadora.

"Creo que no soy el único al que se le atragantaron las uvas ante tamaña teatralización del dolor ajeno. Esto sí que es telebasura en estado puro", se puede leer en el texto que acompaña a la imagen de Pedroche.

Algunos usuarios han querido saber por qué vio las Campanadas en Antena 3 si no era de su agrado la presencia de Cristina Pedroche, a lo que Matamoros ha respondido sin pelos en la lengua: "La cortesía me obliga al estar en una casa que no es la mía, pero te aseguro que hubiera cambiado de canal".

Sin embargo, su publicación también ha sido aplaudida por sus seguidores, entre ellos, Isabel Rábago, otro rostro muy conocido de Mediaset, que respaldaba el texto de Kiko con un "Amén!".

