‘Fiesta’ vende humo al sonsacarle a Alejandra Rubio dónde se celebraría la boda de Matamoros

Una de las grandes bodas que se esperan para este próximo 2023 es la de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, a quien ya había pedido la mano en varias ocasiones delante de las cámaras de televisión. Sobre ella se habló este primer domingo del año en el programa Fiesta de Telecinco, y allí le tendieron una supuesta trampa a Alejandra Rubio.

La colaboradora es amiga de la pareja, y sabría ya datos que el resto de personas no. Se conocía que Matamoros y Marta se darán el sí quiero en la iglesia el 2 de junio próximo, pero que, en teoría, no se sabía el lugar en el que se celebraría. Para que Alejandra lo dijese, le hicieron creer que este dato ya se sabía, para que ella lo dijese de forma natural, y así, ella confirmó que será en el madrileño hotel Ritz. Luego, le dejaron claro que la habían engañado para que hablase abiertamente del tema, pues nadie del plató conocería ese dato.

De esta manera, el programa jugó con la ingenuidad de los espectadores, y dibujaron a Alejandra Rubio como una chica torpe que se le escapa la información que sus amistades habían preferido no revelar. Como una persona inexperta en los medios, que mete la pata sin darse cuenta. Sin embargo, esto no es así, pues desde hace semanas era público que el convite de la boda de Kiko y López Álamo sería en el Ritz, tal como ya recogió la revista ¡Hola!, entre otros medios.

Marta López Álamo, ¿posible concursante de ‘Supervivientes’?

Hace unas semanas, del mismo modo, Telecinco dejó caer que Marta López Álamo será una de las concursantes de Supervivientes 2023. En el plató de Sábado Deluxe estaba como invitada Makoke, expareja de Matamoros, y aseguró que ella iba a concursar en Supervivientes 2022, pero que fue vetada por Kiko. Y añadió: “Creo que este año va por el mismo camino. Soy persona non grata. Este año también hay veto”. Entonces Kiko Hernández confirmó las palabras de la invitada: “Hay veto”, afirmaba, “porque va Marta”. Fue una sorpresa para todos los presentes que se anunciase de esta manera el fichaje de Marta López Álamo como concursante de Supervivientes 2023, y Jorge Javier Vázquez, el presentador del Deluxe y de Supervivientes, aseguraba no tener esa información. “He metido la pata. ¿Veis por qué no me podéis traer al Deluxe?”, bromeó entonces Kiko Hernández.

Su fichaje por Supervivientes, sin embargo, podría cambiar los planes de boda. Y es que Supervivientes arrancará su temporada sobre el mes de abril, y celebraría su final en julio, por lo que no podría darse el sí quiero el 2 de junio, pues de no haber salido expulsada estaría en Honduras.

