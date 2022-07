‘Sálvame’ critica la petición de mano de Matamoros por convertir a Marta López en personaje del corazón

El pasado sábado, Déjate querer tuvo como gran protagonista a Kiko Matamoros. El concursante de la última edición de Supervivientes estuvo en el plató charlando con Toñi Moreno para recibir un mensaje de cariño de su novia, Marta López Álamo, y terminó pidiéndole matrimonio allí. Una estampa que, como era de esperar, fue diseccionada este lunes en Sálvame.

Así, el formato de La Fábrica de la Tele recogió imágenes del programa emitido el sábado, y además, recapituló otros momentos en los que Kiko habría pedido la mano a su chica durante el último año y medio. Del mismo modo, se pudo ver fragmentos de declaraciones de ambos en los que han hablado de una hipotética boda, para la que ya tendrían hasta la iglesia elegida.

En el tramo final de Sálvame Naranja, y los primeros minutos de Sálvame Sandía, el programa dio 40 segundos a cada colaborador para que opinase al respecto. Dos compañeros fueron los más suaves con Matamoros: Carmen Alcayde le pidió que reconociese que él ya es un personaje televisivo, que deje de pegar tanta caña a sus compañeros, y que le encanta ese lado “osito” que está sacando a la palestra. Y Alonso Caparrós le dijo que le cree en lo de que se casarán, y que se alegra de ese nuevo Kiko que está cambiando tras “la ausencia de lo que tú y yo sabemos, y todo el mundo sabe”.

Para el resto de compañeros, la actitud de Matamoros es más reprochable, pues en muchas ocasiones ha pedido que se deje a Marta López a un lado de los programas de corazón, y él es el primero que la expone realizando una petición de mano en televisión, algo que dijo en el pasado que nunca haría. “Nos tomaste le pelo, la que dijo que no quería un show televisivo fue Marta y lo has hecho de nuevo”, le criticó Lydia Lozano.

“Tú nos has acusado de exponer a Marta, dices que no se quiere exponer y que le perjudica para su carrera, y ahora quién la ha expuesto eres tú, haciendo lo que has criticado en el resto de tus compañeros”, dijo por su parte Frigenti, que le pedía que fuese más empático con aquellos que están haciendo su trabajo.

Por su parte, Gema López fue más concisa, diciendo que es un tema que le da pereza, y que ahora lo que quedan son meses de exclusivas por delante con detalles sobre la boda y la lista de invitados. “Ella es una cómplice necesaria para facturar. bienvenida Marta a nuestro mundo”, sentenció.

La última en tener la palabra fue María Patiño, que le recordó a Kiko cómo critica él a Ana María Aldón por facturar dando vueltas a un único tema, y él hace lo mismo con alguien que, supuestamente, no quería formar parte de este mundo. Así que hizo suyas las palabras de Gema y dijo: “Bienvenida, Marta”, en referencia a que la influencer ya es también un personaje de corazón.

