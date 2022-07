Gema López, a Kiko Matamoros: "Si hay alguien que se tiene que ir de 'Sálvame' eres tú"

Desde que comenzó esta semana, Kiko Matamoros se ha enfrentado a las críticas y opiniones de sus compañeros de Sálvame. Su paso por Supervivientes no ha sido del todo aplaudido por el resto de colaboradores, algo que ha provocado un torrente de enfrentamientos en su vuelta a Telecinco.

Una de las colaboradoras de Sálvame que más caña le ha dado a Matamoros ha sido la periodista Gema López, que a lo largo de los casi ochenta días que ha permanecido en el reality de supervivencia, no ha dudado en arremeter en varias ocasiones contra el exmarido de Makoke. "Durante tantos años se ha reído de tanta gente... y ahora está sufriendo", "va de sobrado y lo está haciendo muy mal" o que su "carácter" tenía puntos "xenófobos" y "clasistas", son algunas de las frases que ha pronunciado sobre Kiko.

En la tarde de este miércoles 13 de julio, por primera vez desde su vuelta, los dos compañeros se reencontraban en el plató de Mediaset. Los presentes en el programa han vivido un duro enfrentamiento entre ambos, que ha estado cargado de reproches y comentarios irónicos.

[Desy denuncia comentarios tránsfobos de Matamoros en ‘Supervivientes’: “Decía que soy un tío”]

López ha comenzado reprochándole la actitud que había tenido con Lydia Lozano, ya que el colaborador anunció el pasado martes que iba a "demandar" a la periodista. Además, confirmó que Lozano le confesó a su pareja, Marta López, que Sálvame le había tendido una trampa a la modelo en una de sus visitas al plató. Algo que Lydia ha negado rotundamente, pero sus excusas no han calado entre sus compañeros.

"No ataques a Lydia. Quéjate a la dirección, que son los que hacen el programa, lo fácil es echarle la culpa a Lydia", comentaba Gema en referencia a lo explicado anteriormente. "He responsabilizado a la dirección en dos ocasiones", apuntaba Matamoros.

"Si alguien se tiene que ir de este programa es Kiko Matamoros, no Lydia Lozano, que está encantada de la vida de estar aquí", sentenciaba la periodista. "Yo no me voy a ir, a lo mejor lo que van a tener que hacer es echarme, porque ya no me pienso callar", respondía el concursante de Supervivientes 2022. "Lo más coherente por tu parte es que te fueras, no quiero que te vayas, pero sería lo más coherente. Te has quejado a la dirección, pero sigues ahí 'sentadito', comiendo y tragando", concluía López.

