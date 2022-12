Claudia destapa todas las mentiras de Javi en 'El debate de las tentaciones': "Hasta tienes otra edad"

Claudia y Javi vivieron el momento más incómodo de los reencuentros de La isla de las tentaciones. La extronista de Mujeres, hombres y viceversa destapó todas las mentiras de su exnovio ante Sandra Barneda en el primero de los debates finales. “Me has engañado hasta en la edad”, confesaba ante la mirada atónita de la presentadora, señalando que ha llegado a sentir que ha estado “con un total desconocido”.

“Me siento tan engañada. Hasta hace una semana, él estaba en mi casa a la vez que estaba con otra chica. He estado con una persona que no sé quién es. Llevo dos años pensando que tiene una edad y tiene otra. Se ha sentado en mi casa a soplar unas velas de una edad que ya no tiene”, revelaba la influencer, destapando que Javi, en realidad, no tiene 25 años, sino 28.

Por supuesto, Barneda confirmó que el jugador de pádel había mentido con su edad. “Tengo que matizar una cosa, porque la gente se estará preguntando por qué el programa puso que Javi tenía 25 años: nosotros caímos en el error, es verdad que nos dijo que tenía esa edad y no lo comprobamos, al creerle, en el pasaporte. Es verdad que ahí, si lo ves, pone que tiene 28. Te tengo que preguntar por qué le dijiste al programa que tenías 25 años, cuando tenías 28”, le preguntó la presentadora al empresario.

“Yo tengo cara de niño, pero, en ese momento, a lo mejor me equivocaría o algo”, comenzó a responder Javi. “¿Te equivocas soplando velas? ¡Sinvergüenza! ¿Vas a decir que yo lo sabía? Menos mal que tengo las conversaciones donde lo reconoces. ¿Cómo te atreves?”, le espetó su exnovia, recordando que, precisamente, el joven había llegado a celebrar su 25 cumpleaños con ella, cuando tenía ya 28. “Me quité un par de años”, quiso justificarse el jugador de pádel.

Con la fotografía de él mostrada en el plató, Barneda no dudó en cargar contra Javi por sus falsedades. “Esto sí que no lo entiendo. Si yo tuviera una relación y me dice que tiene una edad y después resulta que tiene otra, al menos dime por qué. ¿Cuál es la razón? Es que es surrealista”, exclamó. “Yo con Claudia siempre sentí una inseguridad muy grande y al final cree algo para que no me dejara por toda esa gente tan importante que le hablaba”, replicó el joven.

En el debate, los colaboradores mostraron su decepción con Javi, por mostrar en el reality una imagen muy distinta a la realidad. “Yo me he partido la cara por ti. Me siento una ridícula, porque me habría gustado conocerte de verdad. Lo peor de todo es que te miro y no sé quién eres ahora”, señaló enfadada Terelu Campos.

A pesar de ser un debate cargado, Claudia y Javi terminaron en buenos términos, pidiéndose perdón, abrazándose entre lágrimas y deseándose suerte mutua tras la ruptura. “Te miro y me sigo muriendo porque te quiero. Cuando todo esto termine, aterrices y te des cuenta de todo, entonces me vas a pedir perdón. Y te va a pasar pero yo ya no voy a estar. Tú por tu lado y yo por el mío. Te quiero, que seas muy feliz”, le dijo la influencer.

“Siempre te voy a desear lo mejor porque has sido la primera chica que he querido. Te pido disculpas si algo te ha molestado. Te voy a querer siempre, eres la primera persona que he querido, con la que he compartido todo, siempre te voy a querer. Me jode mucho haber terminado así, no nos lo merecíamos. Siempre te voy a llevar conmigo, te quiero”, le respondió el jugador de pádel. Se despedía así una de las parejas más incómodas de la quinta edición.

