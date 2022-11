Así se explica la 'luz de gas' con de la hoguera de Ana y Cristian en 'La isla de las tentaciones'

La hoguera de emergencia de Ana y Cristian en La isla de las tentaciones ha dado mucho que hablar desde el pasado jueves. Los seguidores del programa la califican como una de las más interesantes de la historia del formato, aunque a muchos de los espectadores no se les ha escapado la manipulación que empleó el participante para convencer a su pareja de que debía seguir confiando en él, llegando incluso a culparla de lo que ella misma había visto en las imágenes.

Esa manipulación ha sido analizada ahora por la psicóloga Claudia Nicolasa, quien expone en su canal de YouTube cómo la actitud de Cristian cumple con todas las características de la luz de gas o gaslighting, una de las formas de maltrato psicológico más sutiles y destructivas.

"Es un tipo de abuso emocional que consiste en manipular a la persona para que termine dudando de su propio criterio, su juicio, de procesos básicos como la memoria o la atención e, incluso, de su estado de salud mental", explica la experta en su vídeo. "Gracias, Cristian, porque nos has regalado una muestra perfecta de cómo se manifiesta el gaslighting y cómo detectarlo", prosigue antes de estudiar cada gesto y palabra del concursante en su reencuentro con Ana.

[La peor noticia para Telecinco: cae a la tercera plaza en prime time por debajo de La 1]

"No vemos culpabilidad, ni arrepentimiento, ni ningún tipo de reacción empática al ver a su pareja destrozada", expone la psicóloga. Además, relata cómo es una técnica básica de manipulación buscar un aspecto positivo para minimizar un mal comportamiento como, en este caso, la infidelidad a su novia en el programa. "Da igual cuáles sean las circunstancias, siempre va a haber algo bueno que la persona manipuladora considera que ha hecho", dice Claudia.

En este caso, ese buen comportamiento de Cristian sería, según él, haberse frenado y no llegar tan lejos como le habría gustado con su tentadora. "Eso va a eclipsar todo lo malo que ha hecho y además se va a encargar de señalarte por no agradecer eso bueno que ha hecho por ti", analiza la experta.

Sin embargo, los argumentos que a Cristian siempre le habían valido en su relación empiezan a tambalearse cuando comprueba que su novia se muestra fuerte y segura de sí misma. "Ante el acorralamiento de ver que la carta de autoridad y tergiversar la realidad no funciona, saca la carta de la victimización y de señalar y culpar al otro", explica la psicóloga.

Pese a que para la mayoría de espectadores las explicaciones y excusas de Cristian han sido ridículas, Claudia Nicolasa comenta que para un manipulador es normal llegar a ese nivel de distorsión de la realidad: "Está tan acostumbrado a manipular y tergiversar todo con tal tranquilidad que se ha confiado. (...) Ya no se da cuenta del nivel de distorsión o fantasía que alcanza esta manipulación", asevera.

Ante la evidencia de que la tergiversación no le sirve, el concursante activa lo que la psicóloga denomina "el modo legendario que siempre funciona: el 'te quiero, no me dejes'". Y es que, pese a que al llegar al programa aseguraba que su pareja era celosa compulsiva sin motivo, ahora Cristian sí reconoce que había motivos al asegurar que mientras besaba a su tentadora se acordó de Ana y se frenó para no hacer todo lo que podría haber llegado a hacer.

"Cristian ve que con esta posición sí que puede ablandar a Ana y coge esta autopista", añade la experta. "Dice que él jamás tiraría una relación como la que tienen por dos besos tontos", prosigue. Es precisamente al final de la hoguera cuando la actitud de la concursante cambia y se muestra menos firme ante los argumentos de su novio. "Esperemos que no caiga de nuevo", expresa la psicóloga al final de su vídeo. "Entiendo que Ana no quisiera ver a Cristian, quizás fuera consciente del efecto que él tiene en ella. En estos casos, si sabes que el manipulador tiene poder sobre ti lo mejor es cortar por lo sano y evitar cualquier tentativa", zanja.

Sigue los temas que te interesan