Susanna Griso dará el salto a la interpretación de la mano de Santiago Segura: "No sé qué papel me va a dar"

Susanna Griso ha desvelado este miércoles 30 de noviembre que podría dar el salto muy pronto al mundo de la interpretación. La presentadora de Espejo Público aprovechó la visita de Florentino Fernández al programa para confesar que el director le ha ofrecido un cameo en uno de sus proyectos.

Flo acudía al formato matinal para promocionar A todo tren 2, el nuevo largometraje de Segura que llegará en diciembre a los cines. El cómico interpreta al severo revisor del tren, un papel que Griso asegura que inspira a trabajadores reales: "Algún revisor se inspira en tu personaje, porque sé de uno que lo han expulsado del AVE por llevar mal puesta la mascarilla dos veces".

"Tened mucho cuidado conmigo si viajáis en tren, porque soy un revisor demasiado responsable", bromeaba el actor. "Tenemos que controlar a todo el pasaje. El chófer es el que manda, pero los revisores tenemos que asegurarnos de que las vidas de la gente vayan bien, desde el origen hasta el destino", añadió.

[Susanna Griso vuelve a abandonar 'Espejo Público' y explica el motivo: "Si no digo nada, hay controversia"]

Fernández aseguraba que A todo tren 2 es "una comedia familiar muy divertida" y la defendió como algo muy necesario "para que los niños puedan generar pasión por el cine". En ese aspecto, Susanna le daba la razón a su invitado: "Mi hija está esperando a que salga para llevarme", aseguraba.

En esta segunda parte de A todo tren, serán dos mujeres, interpretadas por Paz Padilla y Paz Vega, quienes pierdan a sus hijos, tal y como les sucediera en la primera parte a los personajes a los que daban vida Santiago Segura y Leo Harlem. "Se demuestra que las madres también pueden ser bastante desastrosas", apostillaba Griso. "Es que no es una cuestión de sexo, sino de estar atento, pero los niños a veces te vuelven la cabeza loca y necesitas desconectar", explicaba entonces Flo.

Antes de finalizar la entrevista promocional, Susanna desvelaba con total naturalidad su posible salto a la interpretación: "Que sepas que Santiago me ha ofrecido un cameo en su próxima película, no sé qué papel me va a asignar, pero ahí nos veremos", dijo, dejando caer que ha aceptado la oferta del director.

Sigue los temas que te interesan