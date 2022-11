AMC lanza ‘Navidad Total’, el especial navideño que engloba todos sus canales y servicios de streaming

AMC Networks International Southern Europe celebrará las fiestas con Navidad Total, un especial de programación transversal que engloba a sus 15 canales lineales y sus cinco servicios de streaming. En total, la compañía ofrece más de 220 títulos diferentes y más de 700 horas de contenido para disfrutar durante estas fechas.

Los canales de estilo de vida ofrecen los mejores trucos para ayudar a preparar hasta el último detalle de las celebraciones. Canal Cocina apuesta por recetas sabrosas y sencillas a través del estreno de tres formatos propios (Alma de Navidad, Julius te invita en 22 minutos, Cocina de fiesta) y el nuevo espacio de Jamie Oliver. Canal Decasa ofrece infinidad de propuestas de decoración con programas como Mercadillos navideños, Canal Panda acompaña a los niños en sus vacaciones de la mano de Navidad: Especial cuentos y Sol Música pone banda sonora al fin de año con la ayuda de Dani Fernández.

En cuanto a los servicios de streaming, AMC+ calienta motores antes del esperado estreno de Entrevista con el vampiro (12 de enero) con un especial ‘Detrás de las cámaras’; debuta en el terreno de las películas originales de la mano de Navidad con los Campbell; y lanza la cuarta temporada de Documentary Now!. Planet Horror, por su parte, desvela la parte más terrorífica de esta festividad con su especial Espíritu navideño; Historia y Actualidad ofrece documentales clave como Putin, el nuevo zar para entender lo que ha ocurrido durante los últimos 365 días; El Gourmet aúna decoración y gastronomía en Mesas para celebrar; y Acorn TV estrena las series Recipes for Love and Murder y Maria Wern.

En el apartado de series, SundanceTV estrena el drama romántico Wonderland y DARK hace lo propio con el inquietante thriller Moloch, premiado en el Festival de Series de Cannes. Por su parte, los canales de cine proponen una Navidad de película: Canal Hollywood rinde homenaje a Audrey Hepburn y emite la saga Harry Potter al completo, AMC monta su propio Fin de año a lo bestia, Somos se centra en las grandes familias del cine español y XTRM saca músculo para despedir el 2022 con la ayuda de tipos duros como Vin Diesel o Jason Statham.

Con respecto a los canales de factual y documentales, AMC CRIME lanza Asesinato en vacaciones, AMC BREAK pisa a fondo el acelerador con el especial navideño de Top Gear, Canal HISTORIA desvela Los vicios que cambiaron el mundo y Odisea se centra en las series de naturaleza más familiares con producciones como Dinastía de suricatos o Escuela de cachorros.

