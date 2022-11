Jorge Javier, decepcionado con Lydia Lozano: "Te has callado muchas cosas de Raquel Mosquera"

Raquel Mosquera visitaba el plató de Sábado Deluxe para contestar al testimonio que Rocío Carrasco ha desvelado en su segundo documental, En el nombre de Rocío, y que le han dejado en evidencia.

Una de las cuestiones más discutidas fue la afirmación que hizo Raquel sobre una salida de Pedro Carrasco, algo que Vázquez aseguraba que era falso. "Para empezar, por ejemplo, lo de las eses. Luego lo del reparto particional", le exponía recordando la historia de que Carrasco había salido de casa de su hija haciendo eses, tras una discusión muy acalorada entre ambos.

"Eso es mentira. Habrás mentido tú, yo no. ¿En qué he mentido si no me habéis dejado terminar lo que pasó aquella noche? Lo recuerdo otra vez", decía Mosquera.

Entre los colaboradores que se encontraban en el estudio de Mediaset, y que no habían sido vetados por Mosquera, se encontraba Lydia Lozano. Pero la actitud que tomó en varias ocasiones la periodista no gustó a Jorge Javier, que no dudaba en afearlo el pasado lunes en Sálvame.

Por ello, en la tarde de este jueves, ambos se han reencontrado en plató, después de cruzarse varias acusaciones en días diferentes. "No quiero que te sientas juzgada ni acorralada, no voy a revelar ninguna conversación que hayamos tenido en publicidad", comenzaba el presentador dejando ver las palabras ocultadas por Lozano.

"Cuando estamos en un plató, por los años, tenemos que asumir compromisos. Si conoces una historia lo que no puedes es minimizarla. Rocío Carrasco dice que Raquel Mosquera no era buena influencia para la salud de su padre y tú a mí me has contado cosas que, si yo fuera hijo, podría estar preocupado", aseguraba el presentador.

Por su parte, Lydia se limitaba a decir: "Pedro Carrasco hacía lo mismo antes de Raquel Mosquera". "Lo que no se puede es minimizar a Rocío, y que tú digas: 'Bueno, se tomaban unas copitas'. Pues no", añadía Vázquez.

El comunicador insistía en que "cuando tienes una pareja, lo normal es que si ya tienes una edad, te frene", porque "lo que no es sano es participar, lo sano es cortar". La periodista ha asegura que Pedro Carrasco "no era un perrito faldero", pero el presentador aseguraba que por comentarios que ella le ha hecho no es esta la respuesta.

