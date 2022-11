Paz Padilla, sobre 'Sálvame': "Creí que aportaba algo distinto. Yo hablaba de amor, ellos se cachondeaban"

Paz Padilla y Mediaset retomaban su relación laboral hace cinco meses después de su polémico despido este pasado mes de enero después de una acalorada discusión con Belén Esteban en el plató de Sálvame, programa que presentó durante muchos años y del que no ha dudado en volver a hablar.

La presentadora no ha dejado de lado su pasión por la televisión, de hecho, ha participado en muchos programas como Las tres puertas, Joaquín El Novato o Fiesta, que se convirtió en su regreso a la cadena desde su salida. "Yo donde he amado y he sido tan feliz, siempre pienso que puedo volver. Nunca pensé que no podría volver", apuntaba en el espacio de fin de semana. Un programa producido por Unicorn Content la otra productora de Telecinco, competencia de La Fábrica de la tele, creadora de Sálvame.

En el acuerdo extrajudicial sobre su reincorporación se especificaba que su vuelta se haría "exactamente en los mismos términos en los que estaba el contrato que le unía a la compañía". "Sí, claro, aún tengo un contrato en Telecinco. Se están buscando opciones", afirmaba en unas declaraciones concedidas a El Mundo.

Preguntada por el citado medio sobre la necesidad de presentar un programa tan polémico y especial como Sálvame: "Sabes lo que creo, que mi forma de pensar era tan diferente, mi forma de llevar la vida era tan distinta que creí que, de alguna manera, aportaba algo distinto al programa, como amor. Yo siempre hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí, pero en un sitio donde la forma de tratar los temas es tan sensible, pensé que el amor ayudaba, hasta que dejó de ayudar".

Pero su discurso sobre el formato vespertino de Mediaset no terminaba ahí: "No es fácil, cuando tu discurso y tu camino son la armonía, la paz, la bondad, y luego vas al teatro y recibes tanto amor, te dices: 'Esto no cuadra, algo no encaja'. Pero creí que, bueno, que ahí tenía que estar (en Sálvame) y que alguien a lo mejor me escuchaba".

Además, asegura que el formato de Telecinco le ha "frenado a nivel personal". "Yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas, el universo te echa", sentenciaba.

Asimismo, en esta entrevista ha querido despejar las dudas sobre su discurso del Covid y las vacunas. "Para nada soy negacionista y antivacunas, lo que quise decir es que la gente se protegiera, pero en diciembre sonó como que era algo muy extraño, porque la gente iba como si estuviera inmunizada y la vacuna no te inmuniza, evita que te pongas más grave, algo que en su momento también lo expliqué".

Paz Padilla abandona el plató de #yoveosalvame después de enfrentarse a Belén Esteban por el tema de las vacunas. pic.twitter.com/YUb5VoSzvG — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) January 20, 2022

