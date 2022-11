Manuel Abud, CEO de los Latin Grammy: "No hay un plan concreto, pero sí deseo de traer la gala a Madrid"

Que la Academia Latina De La Grabación se esté acercando cada vez más a España no es baladí. Hace ahora unas semanas, la organización celebraba en la madrileña plaza de Las Ventas un concierto los Latin Grammy Acoustic Sessions con Becky G y Pol Granch al que acudieron numerosas figuras de la música española y latina.

También su CEO, Manuel Abud, quien aprovechó su visita a Madrid para reunirse con autoridades gubernamentales, medios y discográficas para afianzar la marca en España. El objetivo está claro: traer la gala a nuestro país. "No hay planes concretos, pero sí hay conversaciones porque no es algo que descarte de ninguna manera", explica el mexicano a BLUPER en el Hotel Ritz de Madrid.

Otro paso será la emisión esta madrugada de la entrega anual de los Latin Grammy, en directo, a través de Movistar y con los comentarios del periodista musical Arturo Paniagua. La noche tendrá mucha presencia española ya que Rosario Flores recibirá un premio a la Excelencia Musical.

¿Qué valoración haces de este tiempo en el cargo? ¿Cuál era el reto que te pusiste cuando llegaste y cuál es el reto a día de hoy?

La valoración es muy positiva. Me siento muy cómodo, me siento muy bien. La verdad es que la comunidad de la música me ha recibido estupendamente. No podría haber pedido más. Me han recibido con los brazos abiertos y con un cariño y con un apoyo maravilloso. Mi primer reto probablemente te lo pondría alrededor de una transición de liderazgo nada abrupta. Porque después de 20 años bajo el liderazgo de Gabriel era muy importante que se viera una continuidad, pero una continuidad que también trajera una etapa de evolución. Yo soy un creyente de que lo que se hizo durante 20 años en la Academia Latina de la grabación es maravilloso, pero eso no significa que lo tienes que seguir haciendo. Para poder llevar la Academia Latina al siguiente nivel hace falta hacer ciertos cambios y ciertos cambios, insisto, muy respetuosos con el legado y lo que se ha venido haciendo. Pero también muy abierto a tomar riesgos y muy abierto a la necesidad de una evolución que responda a los tiempos tan cambiantes que estamos viviendo el día de hoy, que son muy diferentes a los de hace veinte años cuando se inició la Academia Latina.

La Academia tiene que ser representativa en cuatro G: género musical, género de orientación sexual, geografía y generación

Y hoy día yo te diría que por ahí van, digamos, las principales acciones que he tomado. Por un lado, fortalecer el equipo, porque para lograr un crecimiento tienes que tener el equipo correcto. Por otro lado, fortalecer la membresía porque al final de cuentas nosotros no tenemos ninguna injerencia en el voto, en lo que sí tenemos una injerencia y es nuestra responsabilidad como administradores de este proceso, es que la membresía sea representativa de la comunidad a la que servimos y eso si está en mi responsabilidad. Hay que incentivarlos a que voten y participen. Pero antes que eso es que tengan los miembros adecuados. Ese ha sido un énfasis muy importante en la responsabilidad. Por eso este año implementé cuatro G. Me gusta poner así pequeños trucos para que los recuerdes. Tenemos que ser representativos de cuatro G: que son género musical, género de orientación sexual, geografía y generación. Necesito que estén todos los países, todas las edades, todos los géneros musicales y cualquier preferencia u orientación sexual. Porque de esa manera, en la medida en la que yo pueda que esas cuatro ges sean propiamente representadas, tendré un público que es digno representante de la comunidad.

En lo que dices de Geografía, viendo que estáis haciendo eventos en nuestro país, entiendo uno de los objetivos es acercarse más a España, que esté más representada. ¿De qué manera se va a conseguir? ¿Se harán más eventos?

La respuesta a todo es sí. Creo que los artistas españoles siempre se han sentido acogidos, siempre ha sido su casa, han sido muy bienvenidos, han sido muy exitosos, han sido muy galardonados.... Este no es un tema tanto de los artistas como con la comunidad en general, con el público, con los fans. Entonces la respuesta es sí. ¿Cómo hacerlo? Este es un proyecto que lleva tres años fraguándose. De hecho, mi último viaje antes de pandemia fue aquí a Madrid para reunirme con varias personas muy influyentes, tanto de las autoridades gubernamentales como de los medios, como de las discográficas, con la idea de acercar la Academia Latina al público español. El público español tiene que sentir los Latin Grammy como propios. Entonces, concretamente lo que dijimos es que tenemos que hacer más cosas con España. En el Latin Grammy pandémico tuvimos una presentación de José Luis Perales, el año pasado tuvimos un acústico con Pablo Alborán...

El público español tiene que sentir los Latin Grammy como propios por eso tenemos que hacer más cosas aquí.

¿Se puede celebrar una gala aquí en Madrid?

No hay planes concretos, pero sí hay conversaciones sucediendo porque no es algo que descarte de ninguna manera. La gala siempre se ha llevado a cabo en Estados Unidos, pero a mí me gustaría viajarla. Y no sólo aquí a España, sino a México, Colombia o a cualquiera de nuestros países porque creo que sería una fórmula de acercar la Academia al público porque, recordemos, que somos un premio de industria que le acaba importando al público porque le importa al artista. Quiero ampliar esa afición por el Latin Grammy.

Una de las actuaciones que más me impactó de los primeros años de los Latin Grammy fue ver a David Bisbal cantando con Jessica Simpson. ¿Se van a fomentar este tipo de actuaciones?

Sin duda. Eso es algo que siempre se ha hecho tanto en los Grammy, mi prima americana, como en los Latin Grammy en los llamados Momentos Grammy. Ahí nos damos el lujo o el placer de probar cosas que nadie se espera y que verás en esta gala y que has visto siempre en una gala de Latin Grammy. Entonces, sí, se va a ver más de eso. La música debe ser un puente y nosotros debemos ser los que fomentamos el uso de ese puente. Y ya que hablábamos de las cuatro G, en este puente tiene que haber vasos comunicantes. El mes pasado, por ejemplo tuvimos un acústico con la brasileña Rita Li, a la que le cantaron su música cuatro o cinco artistas brasileñas jóvenes. Es decir, hubo un cruce generacional.

¿En algún momento le has echado un vistazo a Eurovisión?

Qué curioso que lo mencionas. No lo he podido estudiar con calma, pero me parece una propuesta muy interesante, muy divertida. No creo que haya un punto de comparación porque no son comparables. Una gran diferencia entre ambos es que los Latin Grammy no es una competencia, es una celebración. Este año tuvimos una inscripción de 18.000 piezas. Entonces, el que tú hayas quedado nominado en tu categoría, ya es un gran logro. Entonces, ven a Las Vegas a celebrar, a festejar... ¡Y luego las colaboraciones que salen de ahí! Y si no pregúntale a Jorge Drexler y C. Tangana que esperando una nominación empezaron a hablar y salió Tocarte.

