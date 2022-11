Patricia Conde, tras los pasos de Miki Nadal en ‘MasterChef Celebrity’: de repescada a posible ganadora

Patricia Conde y Miki Nadal trabajaron hace muchos años juntos en televisión, en el programa El Informal, de Telecinco. Un espacio de humor que se emitía en la franja del access y que fue un auténtico fenómeno de audiencias. Aunque ambos separaron sus carreras, siguieron dedicándose al mundo de la televisión en general, y a la comedia en particular. Y ahora, puede que Patricia repita una hazaña que Miki logró hace justo un año, y es la de ganar MasterChef Celebrity tras la repesca.

Desde que arrancó la actual temporada de MasterChef, Patricia se convirtió en una de las grandes favoritas del público. Tenía muy buena mano en la cocina, y además, daba mucho juego entre plato y plato. Derrochaba sentido del humor, y hasta le crearon una carpeta; todos parecen estar deseando que entre Manu Baqueiro y ella surja una chispa de amor. Algo en lo que Manu parece tener más interés que Patricia, todo sea dicho.

Como sabrán los espectadores más fieles, Patricia cayó eliminada en el cuarto programa, algo que fue un mazazo para todos, compañeros y también espectadores. En las semanas anteriores había tenido buenos platos, y hasta había sido elegida de las mejores. Sin embargo, ella supo aprovechar las segundas oportunidades con mucho brío, y consiguió ganar la repesca.

A menudo, las repescas en este tipo de programas han sido algo casi de cortesía; aquellos aspirantes que lograban volver al concurso no solían durar luego mucho más. Ana Obregón, por ejemplo, duró una semana, y Lucía Dominguín, tres. Silvia Abril, por su parte, consiguió llegar al duelo final contra Saúl Craviotto. Y el año pasado, en la temporada de 2021, Miki Nadal hizo historia. No solo consiguió ser el mejor en la repesca, sino que llegó a la gran final, se enfrentó a Juanma Castaño y resultó ganador. Ex aequo, pero ganador, siendo la primera vez que este formato, en todas sus ediciones, se cerraba con dos campeones.

Hasta ese momento, el único caso parecido lo habíamos visto en Top Chef, de Antena 3. En su tercera edición, en una de las entregas, Marcel Ress, alemán de nacimiento y mallorquín de adopción, se alzaba como vencedor. Pero antes, técnicamente, Marcel fue expulsado y repescado; hubo una entrega del programa en la que aparecieron varios concursantes expulsados, en lo que parecía que iba a ser una gala de repesca más. Al final del programa, Marcel resultó ser el concursante que debería coger sus cuchillos e irse, pero el programa sorprendió con una regla excepcional: ese día nadie se iría a casa, del mismo modo que tampoco se repescaría a un antiguo concursante. Así que, en cierto modo, los jueces le arrojaron un salvavidas para continuar una semana más en el concurso, luego lo repescaron.

Ahora, Patricia tiene muchas papeletas para repetir la historia de su compañero de El Informal. La pasada semana estuvo sencillamente brillante. En la primera prueba tuvo que hacer una interpretación actualizada de la tarta Pavlova de cerezas, y brilló. Fue elegida la mejor por un grupo de antiguos participantes, y eso le valió el premio de 4.000 euros y el delantal dorado, que la libraba de la expulsión. Los jueces aplaudían, por su parte, su creatividad para crear nuevas formas de presentación, además de ensalzar sus sabores y su destreza en los fogones.

Esa noche salió expulsado el humorista Xavier Deltell, y una vez ya se sabía fuera de la competición, le realizaron la clásica pregunta de quién cree que se llevará el gato al agua esta temporada. “Antes, veía a Isabelle Junot como ganadora, pero ahora diría que Patricia Conde será la ganadora”, aseguró el actor, compartiendo la opinión que también comparten ya muchos espectadores.

"Me voy súper contento porque vine a divertirme, el equipo y los compañeros son estupendos. Y un aviso para futuros aspirantes es que vengan a pasárselo bien" @Xavierdeltell

En la prueba de eliminación cocinaron Nico Abad, Xavier Deltell, María Escoté o Isabelle Junot. Daniela Santiago seguía indispuesta y fue la gran ausente, aunque para su suerte, su equipo había logrado el delantal blanco y no habría tenido que luchar por su permanencia.

El elegido por los jueces para irse de MasterChef Celebrity, en esta ocasión, Xavier Deltell. El humorista catalán no tuvo una noche precisamente brillante; ya en la primera prueba hizo una tarta al whisky completamente fallida, dura y con muy mal aspecto. Tampoco mejoró en los duelos finales, donde fue cayendo ante el resto de sus compañeros, enlazando malas elaboraciones. De esta forma, el de Crónicas Marcianas se terminó convirtiendo en el noveno expulsado de la temporada.

