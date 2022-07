José Manuel Parada carga contra ‘Supervivientes’: “Me sentí engañado, no se cumplió lo firmado”

Para muchos, José Manuel Parada es y será siempre el presentador de Cine de Barrio, un programa dedicado al séptimo arte nacional y del que estuvo al frente entre los años 1995 y 2003. El comunicador ha concedido una entrevista a 20 minutos donde ha repasado toda su vida, y ha destacado que no piensa jubilarse de momento, y que seguirá trabajando de colaborador. En la actualidad, participa en las tertulias de Buenos días, Madrid, de Telemadrid.

Durante la entrevista, una de las preguntas iba referida a si alguna vez se ha arrepentido de alguno de sus proyectos en la pequeña pantalla, y ahí ha aprovechado para cargar contra Supervivientes. “Participé en un reality show y me sentí engañado. Pensé que se iban a cumplir las condiciones que yo había firmado, pero no fue así. No creo que vaya a formar parte de ningún otro programa similar, la verdad”, asegura José Manuel, que concursó en Supervivientes en el año 2010, siendo esta su única participación en un programa de este tipo.

En aquella temporada, Telecinco decidió mezclar por primera vez concursantes famosos con otros anónimos. José Manuel convivió con celebridades como Consuelo Berlanga, Bea la Legionaria, el actor Javier Quiñones (conocido por su papel de Debo en los programas de Los Morancos) o la cantante Malena Gracia. La ganadora fue una anónima, María José Fernández. José Manuel solo aguantó 10 días en la competición, y decidió abandonar de manera voluntaria, y fue en su salida donde ya mencionó ese incumplimiento de contrato.

Cuando él creía que ya había acabado su aventura en Nicaragua, país en el que se grabó aquella edición, Jesús Vázquez, el presentador del reality, le pidió que hiciese una tortilla de patatas a sus compañeros, lo que él pensaba que era su última misión. Sin embargo, Jesús le anunció que todavía no se marcharía, lo que derrumbó al concursante. “Ya he cumplido con mi misión. Quedamos que venía de jueves a jueves”, desveló a la audiencia. Jesús entonces le insistió en que no se iría de la isla, argumentando que venía una tormenta y no le podrían desplazar. “¡Que no coño, que no! Yo me tengo que ir. He cumplido con mi contrato, he sido muy serio, espero que sea una broma”, insistió Parada, que tardó varios días en salir finalmente de la isla y regresar a España.

Una vez en el plató del programa, su entrevista con Jesús Vázquez fue de lo más tensa. Parada contó cómo en algunos programas de la cadena lo tacharon de acosador. “Si a ti te acusasen de algo que no has cometido, y tú has vivido lo feo que es eso...”, le decía a Vázquez, en referencia al caso Arny, aunque sin mencionarlo. Jesús intentó pararle los pies, pero Parada insistió en que le estaban acusado “de algo muy parecido”. “Yo creo que no es ni comparable, pero no me voy a meter en esos barros contigo”, dijo Jesús Vázquez, que terminó por echar a Parada del plató.

