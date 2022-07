Patricia Pardo, tajante contra Alejandro Nieto: "Tiene un punto machista terrible"

Los enfrentamientos que la audiencia ha presenciado entre Alejandro Nieto y Tania Medina en Supervivientes 2022, han destapado que, el comportamiento machista que tuvo el andaluz con su pareja a lo largo de su otro reality, La isla de las tentaciones, no había terminado.

Era en el último programa de Conexión Honduras el pasado domingo, cuando se emitían las últimas declaraciones de Nieto sobre su pareja mientras hablaba con Anabel Pantoja. "Me da miedo, porque ahora es verano... Los tíos no tienen respeto ni hacia mí ni hacia ella. La noche no es que confunda, es que te hace conocer a otras personas...", comentaba Nieto en la oscuridad de Honduras. Tras la emisión del vídeo, Tania Medina respondía a las declaraciones de su novio. "Esta conversación no es para alarmarse, a estas alturas, porque Alejandro está dentro y solo. Los que hemos estado allí sabemos que piensas en todo. Me gustaría decirle que no, que está todo bien".

En la mañana de este lunes 18 de julio, en 'el club social' de El programa del verano, los colaboradores han criticado duramente las últimas declaraciones del concursante sobre Tania Medina. La presentadora, Patricia Pardo, daba de esta forma paso a las imágenes de Conexión Honduras: "Otro de los obstáculos para que una relación funcione es la desconfianza. Alejandro desconfía de Tania. Tiene un punto machista terrible", comentaba mientras se escuchaba a Joaquín Prat, otro de los presentadores del formato, decir que "se lo tiene que hacer mirar", refiriéndose a sus actitudes.

[Alejandro Nieto, el perfil machista al que ‘Supervivientes’ no debería seguir dando alas]

Tras escuchar las declaraciones de Tania descritas previamente, Patricia Pardo volvía a coger la palabra. "Esto es normalizar el machismo, me vais a perdonar. Esto me parece tremendo, la forma en la que le justifica me provoca una tristeza tremenda...", sentenciaba. Mientras, en el rótulo de El programa del verano se podía leer: "Alejandro, celoso y posesivo. La actitud celosa y posesiva de Alejandro hace estallar a Anabel, que le dice que tiene que confiar en ella".

Unas declaraciones a las que se unía la periodista Paloma García-Pelayo, que criticaba duramente al andaluz. "Cuando habla Tania dice que esto es 'como siempre', efectivamente, nada ha cambiado. Ella le está justificando o normalizando. Lo único que tiene que entender Alejandro, es que la libertad existe, pero también para tu pareja. No por tenerla más atada va a ser más feliz o va a funcionar mejor".

