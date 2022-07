Ferreras hace llorar a Helena Resano en 'Al rojo vivo' al llevarle a recordar a su familia por San Fermín

"No me hagas llorar, que me va a hacer llorar", advertía este miércoles Helena Resano a Antonio García Ferreras en Al rojo vivo al preguntarle qué emociones le traía el tradicional chupinazo de San Fermín en Pamplona, de donde es natural la periodista.

"Mi hija me ha mandado una foto de ella pequeñita con mi hijo y con mi padre, vestidos de San Fermín", decía la periodista mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. "Es el momento para emocionarse", le espetaba García Ferreras.

"Hay ganas de celebrar y todos estamos un poco hasta las narices. Y quieres recordar también. Son días en los que te lo has pasado muy bien, has disfrutado muchísimo. No solo ahí, también de pequeñita en las barracas, cuando te compraban esa bola de azúcar enorme", continunaba emocionada la periodista.

"¿Por qué me haces esto, Antonio?", ha terminado diciéndole. “No he sido yo, es lo que estamos viendo después de tres años", recordaba el presentador de Al rojo vivo. "Mi hija me ha salido más sanferminera de lo que me gustaría", comentaba Resano.

🔴 Emoción a flor de piel: @helenaresano no puede evitar llorar con los recuerdos que le vienen por #SanFermínARV: su padre, su madre, su hija... ▶ https://t.co/vegdKLQlrb pic.twitter.com/TWqHQr6q6X — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) July 6, 2022

Pero Resano no ha sido la única pamplonica que ha pasado por el programa. Cristina Pardo ha regresado por un día al programa que la vio crecer televisivamente para entrevistar al alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

Un momento en el que Ferreras ha aprovechado para bromear con ella. "¿No habrá cerveza preparada en el suelo?", le ha preguntado. "Me hago mayor, Ferreras. Me hago mayor. Este año”, decía Pardo. "Cómo lo disimulas", le espetaba.

