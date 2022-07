La Covid se ceba con 'Sálvame': ¿corre peligro la celebración del 'Mediafest'?

Sálvame ha logrado resistir a una dura pandemia y mantener su emisión diaria a pesar de los contratiempos generados por el coronavirus. Sin embargo, actualmente el programa vive una situación crítica debido a las numerosas bajas médicas provocadas por la Covid-19, las cuales se suman a las prolongadas ausencias de Belén Esteban y Chelo García Cortés tras accidentarse en directo.

Estas bajas coinciden, además, con la celebración de la tercera entrega del Sálvame Mediafest este miércoles 6 de julio, un evento que podría correr peligro si siguen cayendo colaboradores del programa, aunque de momento no se ha anunciado que ninguno de los participantes de la competición haya dado positivo.

Jorge Javier Vázquez fue el primero en tener que abandonar temporalmente su puesto por dar positivo en esta enfermedad. El presentador tuvo que ser sustituido por Carlos Sobera en la gala de Supervivientes del pasado jueves y no ha vuelto a aparecer en Sálvame.

[El emotivo mensaje de Chelo García-Cortés a sus compañeros de 'Sálvame' tras su grave caída]

El catalán aseguró hace unos días en una entrevista con La Razón que se encuentra mejor y "con fuerzas" para volver al trabajo. Además, afirmó que volvería a Telecinco este mismo lunes, pero lo cierto es que de momento esa vuelta no se ha producido.

Terelu Campos ha tenido que tomar las riendas de Sálvame en solitario estos dos últimos días, no sólo por la ausencia de Jorge Javier, sino porque Adela González es otra de las presentadoras de baja por coronavirus. "¡El covid ha vuelto a mí! Afortunadamente, lo ha hecho con mucha suavidad. Salvo por un leve dolor muscular, ¡estoy bien! A ver si pronto doy negativo y puedo volver a salsear", escribía ella misma en sus redes.

La tercera entrega de 'Sálvame Mediafest' podría correr peligro. Mediaset

A la espera de saber si Jorge Javier podrá o no ponerse al frente de Sálvame Mediafest este miércoles, buscarle un sustituto no será una tarea fácil para la productora. Y es que Nuria Marín, copresentadora del formato, también ha dado positivo en Covid y no podrá realizar esta función.

Esta 'maldición' va más allá de los presentadores, pues Gema López y Lydia Lozano también han tenido que faltar al programa tras infectarse. Así, este martes el programa convocaba a los pocos colaboradores que de momento han logrado escapar del temido positivo: Miguel Frigenti, Kiko Hernández, Carmen Alcayde, Carmen Borrego y Alonso Caparrós.

[El de Belén Esteban y otros accidentes graves ocurridos en 'Sálvame']

A este complicado panorama se suma el hecho de que Anabel Pantoja y Kiko Matamoros están en Honduras por su participación en Supervivientes, aunque el colaborador ya ha sido expulsado definitivamente del reality y pronto se le podrá volver a ver en el programa vespertino.

El plantel de Sálvame Mediafest

Por el momento, el cartel de concursantes del Sálvame Mediafest parece librarse del Covid y los planes de La Fábrica de la Tele y de Telecinco se mantienen. Esta es la lista completa de colaboradores que participarán en la tercera entrega del formato, en la que tendrán que competir convertidos en drags: Marta López, Terelu Campos, Víctor Sandoval, Carmen Borrego, Alonso Caparrós, Carmen Alcayde, Antonio Montero, Rafa Mora, Laura Fa, Miguel Frigenti, José Antonio Canales, Rocío Carrasco y Manuel Zamorano se transformarán, respectivamente, en Lagarta López, Terele Mambos, Dramática Sandoval, Carmen Morreo, Caparrós A Banda, Mamen Alaire, Demonia Mortero, Rifirrafa Mora, Locura Fa, Miguelín Fraganti, Pepi Antonia Anales, Rocío Tarrastro o Samanta Zamorana.

Sigue los temas que te interesan