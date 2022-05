El emotivo mensaje de Chelo García-Cortés a sus compañeros de 'Sálvame' tras su grave caída

La tercera edición de la Sálvame Fashion Week estuvo marcada por un grave accidente; Chelo García-Cortés sufrió una caída nada más pisar la pasarela del programa y, como consecuencia, se fracturó el radio de su mano izquierda.

Todo ocurría durante la actuación del representante de Rumanía en el Festival de Eurovisión de este año, WRS, que acudía como uno de los artistas invitados, para cantar su famosa canción, Llámame, cabecera de la semana de la moda de Sálvame.

Mientras interpretaba su sencillo, los colaboradores entraron en la pasarela enfundados en un mono negro, en ese momento, Chelo se tropezaba con su propio pie y caía repentinamente al suelo, con tal mala suerte de que la peor parte de su resbalón la paró su mano izquierda, en la que se fracturaba el radio.

Dos días después de este suceso, desde su programa han querido conocer cómo se encontraba su compañera. Por ello han realizado una conexión en directo desde Barcelona, lugar en el que reside, en la que no ha perdido la oportunidad de mandarles un mensaje al resto de colaboradores.

"Quiero daros las gracias a todos. Estoy cabreada por la caída, pero estoy muy contenta porque todos vosotros y los directores, no habéis parado de mandarme mensajes, os quiero mucho", afirmaba García-Cortés visiblemente emocionada.

Además, ha querido manifestar la rabia que le produjo esta caída, ya que en esta tercera edición, tenía más fuerzas que nunca de lucir los diseños escogidos para ella. "Me sentía muy orgullosa de mí misma en esta ocasión, porque en otras ediciones estaba más 'rellenita'. Tenía mucha ilusión porque creo que la Sálvame Fashion Week es una parte muy importante que los nuevos diseñadores. Nosotros queremos apoyar la moda".

Al igual que le ocurrió a Belén Esteban, parece que la periodista supo en cuanto se cayó que se había fracturado algún hueso. "Cuando me caí me di cuenta de que era fractura. Yo presumía de no haberme roto un hueso en la vida, y me he roto el radio". Y añadía que, aunque luego aparentaba estar bien, en la ambulancia no paró de llorar. "Luego me derrumbé en la ambulancia, menos mal que estaban los sanitarios".

Finalmente, no ha podido contener las lágrimas ante las palabras de María Patiño, que le han provocado una profunda emoción. "Cuando te caíste, me miras como diciéndome 'lo siento'. Percibí en tu mirada como si pidieras perdón", a lo que contestaba que ella no entendía cómo se había podido caer descalza. "Te miré porque buscaba una persona que me entendiera en ese momento y me crucé contigo".

