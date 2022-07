El repaso de Terelu Campos a Ortega Cano tras llamar a ‘Sálvame’: “Aquí trabajan su hija y su mujer”

Este martes, Sálvame vivió un momento de lo más tenso por una llamada que realizó José Ortega Cano. Una vez más, el torero mostró su agotamiento al comprobar cómo no deja de hablarse de su vida familiar, por las presuntas discrepancias que habría entre su mujer Ana María Aldón y su hija Gloria Camila Ortega.

La intención de Ortega Cano era desmentir a Kiko Hernández, quien aseguró que Gloria puso a Ana María Aldón entre la espada y la pared para que cambiase de representante y comenzase a trabajar con el que ella tiene. “Solo quiero decir dos cosas. Mienten como bellacos. No han estado ni Gloria ni Ana, han estado el otro día aquí en mi casa. Ustedes han hecho una versión de que han hablado muchas cosas. Ni la una ni la otra han estado en mi casa. Han mentido en eso, no es verdad”, se quejó el torero.

“Estoy cansado de que ustedes tengan nada más que hablando de José Ortega Cano. No aguanto más. Voy a poner los abogados que sean necesarios para todos aquellos que estén en contra mía sin ningún motivo. Yo no hablo mal de nadie. Muchas gracias”, añadía el que fuese marido de Rocío Jurado.

Terelu Campos era la presentadora de Sálvame, y le chocó que Ortega la llamase de usted. “Hombre, después de cómo me pones, ¿Cómo quieres que te llame?”, espetaba el torero, que aseguraba que “estáis haciendo escarnio con mi vida. No aguanto más. Y escucha una cosa. Todo esto lo que me da es fuerza y energía para luchar contra quién sea, ¿vale? Nada más. Adiós”.

Con esas palabras, Ortega daba por finalizada su intervención en directo, pero Terelu Campos le respondió después, mirando a la cámara y poniéndole algunos puntos sobre las íes. “Ni este programa ni ninguno de los que hemos planteado la situación de Ana María Aldón tenemos ningún miedo. Entre otras cosas, porque nosotros no hemos hecho ninguna exclusiva hablando de su familia”, decía muy seria y tajante. Y le recordó que si se hablan de las discrepancias de Gloria y Ana María es porque ambas lo han hecho público a través de entrevistas en los platós y en las revistas, aunque ello le deje en una situación complicada al estar entre su mujer y su hija.

“Lo que hemos constatado es lo que su mujer ha reclamado de usted. Ni de mí, ni de las productoras ni de ninguno de nosotros”, seguía diciendo Terelu. “Esta casa que usted dice que le estamos amargando la vida, trabajan su hija y su mujer. Así que arréglenlo todo ustedes en casa José Ortega Cano, porque así evitará que en los programas se hable de usted y de su familia”, finalizó.

