Arturo Valls estrena la serie 'Dos años y un día': "El humor es ficción y no debería tener límites"

Arturo Valls continúa sumando proyectos en ficción. ATRESplayer PREMIUM estrena este domingo 3 de julio Dos años y un día, una comedia protagonizada por el presentador, que compagina estos proyectos en la interpretación y producción con su faceta como referente del entretenimiento en Atresmedia.

Esta serie narra la dura experiencia de un famoso presentador que es condenado a dos años y un día de prisión por hacer un inocente y desafortunado chiste contra la virgen. El simil entre este personaje y quien lo interpreta es más que evidente, pero ¿ha temido Arturo Valls tener problemas tan serios por un chiste? BLUPER charla con el actor, presentador y cómico sobre los límites del humor y cómo ha vivido esta nueva experiencia en ficción.

¿Cómo te sientes al sumar un nuevo trabajo en ficción?



Muy bien, venía de hacer la peli de Camera Café y la serie Sin Novedad, este año me he dedicado a la interpretación. Me apetecía mucho trabajar este tipo de comedia, más sutil y tirando de ironía, que surge casi del drama.

Lo de encadenar tantos proyectos de ficción ha sido decisión tuya o te ha venido dado?

Después de 10 años de Ahora Caigo me apetecía dedicarme a la ficción más de lleno, sin tener que compaginarlo con programas de entretenimiento. Volcarme en la interpretación y en algunos casos en la producción es una decisión propia y tiene que ver con el final de Ahora Caigo, que al ser un programa diario me hipotecaba el tiempo y tenía ganas de centrarme en la ficción.

¿Podemos traducir eso en que tenías ganas de que terminara 'Ahora Caigo'?

Hombre, dicho así... (risas) Sí, pero porque me limitaba mucho el tiempo. Me lo pasé muy bien en el programa y creamos una familia estando a diario durante tanto tiempo, me permitió desarrollar el humor y crear un código con el espectador. Eso lo disfrutaba un montón, pero tenía ganas de hacer otras cosas.

Tu personaje en la serie va a la cárcel por un chiste. ¿Has temido tener problemas serios por tu trabajo?

Claro. Yo tengo cierto sentido común. Creo que el humor no debería tener límites porque es una ficción. En drama puedes hablar de cualquier cosa y debería ser igual con el humor, pero no se puede porque el humor ofende. Creo que los límites del humor los marca el contexto: dónde cuentas el chiste, cómo, a quién y cuándo. Ese sentido común hizo que en Ahora Caigo no contara determinados chistes porque entendía que en ese contexto no tocaba. Así que nunca he tenido problemas por mis chistes.

¿Crees que hay más sensibilidad con los chistes sobre temas religiosos que con otros asuntos que afectan a la sociedad?

En este caso, la intención del protagonista no era ofender. Simplemente hace un chiste que cae mal. Muchas veces hay colectivos que se ofenden por pura inercia, por ideología. Piensan "no podemos permitir que se haga este chiste porque nuestro 'equipo' no lo permite". A lo mejor hasta les ha hecho gracia el chiste, pero tienen que condenarlo.

Hay un momento de la serie en que tu personaje asegura que el peor momento de su vida es cuando estuvieron a punto de cancelar su programa por los datos de audiencia. ¿A ti te angustia mucho el tema de las cifras?

Al principio sí, era un drama. Me preguntaba por qué programaban así, por qué metían un bloque de publicidad ahí, por qué... Era una dictadura y una angustia. Ahora, después de casi 25 años, empiezo a relativizarlo y a darme cuenta de que si te ponen enfrente a Paquirrín o a la Pantoja tirándose de un helicóptero, pues tu programa lo ve menos gente. Hay cosas que no dependen de ti y no están en tu mano, hay que aprender a rebajar expectativas y a sentirse satisfecho con el producto.

¿En tu faceta como productor has notado que ha sido un hándicap ser un presentador conocido?

Al revés, he aprovechado esa circunstancia porque te reciben mejor por el hecho de ser quien eres, tienes más acceso a una plataforma o al despacho de una cadena. Es verdad que hay gente que muestra cierto recelo porque llega alguien nuevo, pero estamos muy contentos con la joven trayectoria que llevamos.

