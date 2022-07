Raúl Gómez: "No tengo muchos 'haters' en redes porque no me meto en berenjenales"

El presentador y cómico Raúl Gómez empieza una nueva etapa profesional en TVE cargado de ganas e "ilusión". El catalán está al frente de la nueva apuesta para las tardes de La 1, Te ha tocado, un concurso que estará lleno de buenos momentos y en el que el azar es el eje conductor.

Gómez lleva casi 20 años dedicándose a lo que más le gusta, "contar historias". Algunos televidentes le conocerán por el famoso programa de Movistar +, Maraton Man, donde conquistó a la audiencia transmitiendo su pasión por el deporte y los viajes.

Acumula más de 130.000 seguidores en sus redes sociales, de los que recibe "mucho cariño" y a los que está muy agradecido por valorar todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera profesional. BLUPER charla con el humorista para conocer los entresijos de este nuevo formato de RTVE.

¿Cómo afrontas el estreno de Te ha tocado?

Los estrenos siempre con mucha ilusión. Ahora tenemos muchas más ganas de ver cómo es todo lo que hemos hecho y lo que estamos grabando. A ver cómo lo acoge la gente, lo hemos hecho lo mejor posible. Ahora ya está en manos de los espectadores.

¿En qué consiste exactamente el concurso?

Hay tres conceptos principales; el azar, el conocimiento y la habilidad. El público son los concursantes (30) y no se van de ahí hasta que ganan el bote. Es una cosa maravillosa, porque están durante muchos programas con nosotros y se va generando una complicidad increíble, que va creciendo. Los concursantes van creando una familia, una atmósfera extraordinaria. El azar decide quién juega y quién se enfrenta. Hay una esfera con 30 bolas, con un número para cada concursante. Cada jugador se enfrenta a la plataforma japonesa, una estructura con agujeros, donde al final de cada agujero hay piezas con dinero y otros agujeros con regalos. El concursante lanza como si fuese una petanca y depende donde caiga, pues gana dinero, mucho dinero, poco dinero o regalos. Y si el concursante mete la bola en el agujero, se lleva el bote que va aumentando 500 euros cada día.

El horario será a partir de las 20:00 horas, coincidiendo en la parrilla televisiva con otros concursos con mucha audiencia, como Pasapalabra. ¿Qué crees que va a pasar?

Sí, vamos a coincidir con Pasapalabra, con Roberto Leal, tipo al que quiero y admiro a manos llenas. Tengo una relación increíble con él y, lo ha querido el destino, que coincidamos, que compartamos parrilla. Pasapalabra es un programa increíble. Lleva muchos años siendo líder de audiencia y ahora está viviendo una de las mejores épocas desde que está en Antena 3. Pero yo creo que vamos a compartir audiencia, creo que son programas, aunque son concursos, muy distintos entre sí y creo que podemos compartir.

¿El concurso tendrá ese toque cómico que te caracteriza?

En el concurso soy yo mismo, es un programa con buen rollo. Intento ser tremendamente natural a la hora de presentar, de jugar mucho con los concursantes, escucharlos mucho, intentar sacar lo mejor de ellos. Al final los protagonistas son los concursantes. Intento que, cada vez que sale uno de ellos, nos cuente una parte de su vida. Desde el respeto más absoluto, por supuesto, pero siempre desde la risa, ¿no? Ahí vamos a pasárnoslo bien, con momentos muy emocionantes.

Has hecho otro tipo de programas, muy diferentes a lo que es un concurso como tal, ¿te ha costado el proceso de cambio?

Para mí era un reto, porque aunque hice hace unos años un concurso que se llamaba Negocia como puedas, era un concurso en la calle. He hecho otros programas como Maraton man, donde hacía carreras por el planeta, porque al final a mí lo que siempre me gusta es la gente, las personas, me encanta escucharlas. Es verdad que era un reto el ver cómo me desenvuelvo en un plató, pero fue muy fácil. Desde la productora, Gestmusic, me lo han puesto muy fácil. Solo he tenido que dejarme llevar e intentar disfrutar de cada programa. Estoy muy contento de ver cómo ha ido y cómo ha evolucionado al final.

Te defines como un contador de historias, maratoniano y viajero. ¿Con cuál te quedarías?

¡Qué difícil! Pues, sacrificando el viajar, que me parece es uno de los mejores regalos que tenemos en la vida, yo creo que me quedaría, sacrificando también el correr, que me gusta muchísimo, creo que me quedo con contar historias. Al final es un concurso, pero también conocemos historias. Cada uno de los 30 concursantes tiene su propia historia y yo creo que también nos van a sorprender.

Tienes más de 130.000 seguidores en tus redes sociales. ¿Cómo te afrontas a las críticas en las redes?

Me considero un afortunado, al menos hasta ahora, la gente es cariñosa conmigo. No tengo muchos 'haters' en mis redes sociales, pero no sé si es porque no me meto en berenjenales y no me meto en ningún 'fregao'. Sí que tengo algún hater, de vez en cuando, pero por lo general la gente que me trata con mucho cariño. Y desde que salió Maraton Man es increíble la de personas que te me lo agradecieron, cuando haces una cosa bonita y te dan las gracias por hacerlo... No tengo mucho ego en general, entonces yo creo que eso también la gente lo percibe. Normalmente, no me ves en berenjenales o con ciertas actitudes. Recibo mucho cariño, soy muy agradecido de todos los seguidores que tengo y ojalá siga así durante mucho tiempo.

Desde tu perspectiva personal, ¿cómo crees que ha cambiado la televisión desde tus inicios?

Yo empecé a hacer televisión a los 20 años, llevo 19. Yo he cambiado muchísimo y ha cambiado la sociedad. Hace 20 años, cuando empecé, la única manera que teníamos de consumir televisión era viendo La 1, Telecinco, Antena 3 y algunas autonómicas. 20 años después se ha cambiado absolutamente todo, la manera de consumir la televisión, las series que tienes ahora disponibles de mil maneras... YouTube, Twitch o las redes sociales. Ahora, tenemos muchas maneras de entretenernos y la competencia es increíblemente feroz. Hay un abanico de opciones a la hora de sentarnos en el sofá y elegir qué ver. Pero al final, en la base no hemos cambiado mucho, sí en la forma, pero al final sigue habiendo concursos y seguimos intentando entretener a la gente, informar a la gente o sacarles una sonrisa. Hemos cambiado mucho, pero si rascamos, tampoco tanto.

