Adela González llora la muerte de su vecino: "Se me ha roto el corazón"

Adela González ha sufrido un duro golpe en su vida personal. La presentadora de Sálvame ha informado públicamente de la muerte de Julio, un vecino al que tenía especial cariño y del que guarda un bonito recuerdo de su época anterior a trasladar su residencia a Madrid.

"Hoy ha fallecido un vecino mío de Bilbao. Se llamaba Julio, 65 años. No han puesto sala de visitas en el tanatorio porque no tenía familia", ha escrito la periodista en su perfil de Twitter. "Se me ha roto el corazón. Era una persona muy especial y muy cariñosa con todos los vecinos, sobre todo con mis hijos", prosigue el hilo en el que la vasca ha relatado sus vivencias junto a Julio.

"Vivía con su madre, también fallecida hace poco, en un piso muy, pero que muy modesto. Cada Halloween abrían su puerta cuando los niños, junto a todos sus amigos, pedían caramelos... y siempre tenían algo. Cada Navidad metían en el buzón una felicitación con un número de la Lotería del Niño y el deseo de una buena vida, de salud... Nosotros les preparábamos un bizcocho casero. Los niños les daban un beso y Julio y su madre sonreían con la ternura propia del corazón", cuenta en el texto.

La presentadora narra que "a veces sonaba el timbre de la puerta por la noche. Julio no sabía cómo sintonizar los canales en la TDT". Y añade que siempre que el vecino les pedía ayuda bajaban a ayudarle.

En esta emotiva despedida pública, la de Bilbao asegura que Julio siempre tenía "un comentario cariñoso". "'Te he visto en la tele'. 'Qué tal la niña'. 'Me duele la pierna', 'viene mal tiempo'...con su voz ligeramente aflautada y una sonrisa", describe.

Además del duro golpe de no poder despedirse de su vecino por estar en Madrid, Adela lamenta que Julio "se ha ido solo, sin nadie que le haya puesto unas flores de despedida". Finalmente, le envía unas cariñosas palabras a su vecino: "Sé que ahora mismo estás repartiendo caramelos y sonrisas. Aquí te envío la mía".

El hilo de la presentadora en Twitter acumuló miles de likes y retuits en cuestión de horas, consiguiendo más tarde que a Adela le llegara una noticia positiva a pesar de la pérdida de Julio. "Magia tuitera. A las horas de colgar el primer tuit, una amiga suya me contactó. Me contó que en sus últimos días estuvo con él y que un pequeño grupo de amigos sí pudieron despedirle, corrigiendo la información inicial que me había dado un vecino. La semana que viene habrá un funeral. Reconforta", concluye.

