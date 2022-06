Quién es Paloma Lago, la presentadora a la que veremos hoy en ‘Pasapalabra’ como invitada

Esta tarde, el programa Pasapalabra renueva sus famosos invitados, y entre ellos, estará una modelo cuya carrera está muy vinculada al mundo de la televisión. Hablamos de Paloma Lago, una auténtica veterana del espacio, pues ya la hemos visto en otras ocasiones, tanto en la actual etapa del concurso en Antena 3 como en la anterior en Telecinco.

No estará sola en esta aventura telesiva: con ella se suman como invitados el actor Carlos Librado Nene, el polifacético Arturo Valls y la Miss España Elisabeth Reyes. Todos ellos pondrán a prueba sus nervios, su cultura general y su rapidez en las diferentes pruebas del formato capitaneado por Roberto Leal, como la pista musical o la sopa de letras. ¿Conseguirá alguno de los participantes alzarse hoy con el bote, que ya supera el millón de euros?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PALOMA LAGO (@_palomalago)

Nacida en El Ferrol, La Coruña, en 1967, Paloma Lago llega a Madrid en 1985, y se forma en el mundo de la moda. Eso le permite desfilar no solo en España sino en otros puntos del mundo, fue candidata del concurso internacional Look of the year y finalista en el casting como chica Bond del Agente 007, entre otras hazañas.

[Roberto Leal: "Hoy en día nadie se ve obligado a ocultar su acento y, si lo hace, creo que se equivoca"]

En 1990, con la llegada de las cadenas privadas a España, Paloma Lago da el salto a la televisión y debuta en el programa Telecinco ¿Dígame?, magacín que se emitía en la franja de la sobremesa. En la misma cadena aparece en el programa Tutti Frutti, aquel en el que se hicieron populares las chicas del Cacao Maravillao.

Luego saltaría a Antena 3, en 1993, para estar al frente de un concurso, y en 1997 llega a Televisión Española, donde se convierte en una de sus comunicadoras más imprescindibles. Junto a Pedro Rollán presenta el programa Risas y estrellas, una de esas galas llenas de música y humor de José Luis Moreno.

En 1999, TVE la elige para estar al frente de TPH Club, un nuevo programa infantil, en la que ella era la única humana, y en la que interactuaba con personajes 3D como Super Eñe o una chica llamada María. En 2000 presenta con Carlos Lozano Eurocación, la preselección de Eurovisión de aquel año, y en la que resultó ganador Serafín Zubiri con el tema ‘Colgado de un sueño’. En los años venideros presentó más programas de variedades, la vimos en Telepasión, e incluso fue la elegida para dar las Campanadas con Ramón García.

Desde entonces su presencia en televisión se redujo, aunque continuó presentando programas en canales como Nova, y fue participante, por ejemplo, de El Club de Flo, donde diversos famosos tenían que introducirse en el mundo del monólogo. Sus últimos trabajos televisivos han estado vinculados a la televisión autonómica gallega, aunque de vez en cuando se deja ver por las generalistas, como colaboradora o invitada de programas, incluido Pasapalabra.

Sigue los temas que te interesan