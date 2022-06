RTVE apuesta por cine del oeste para las sobremesas de La 1 a pesar de ser horario de protección reforzada

En RTVE necesitan una parrilla a coste cero para poder asumir los casi 200 millones de euros que gastarán en los próximos años para retransmitir "todos los eventos deportivos posibles", entre ellos el polémico Mundial de Catar, las cuatro carreras de MotoGP celebradas en España o la retransmisión del GP de España de Fórmula 1.

De ahí que, después de que el cine romántico americano no le haya funcionado en sobremesas y, hasta la llegada del nuevo serial, La Promesa, el presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, ha decidido apostar por cine del oeste desde este lunes 27 de junio.

Así, tal y como se puede comprobar en la programación colgada en la web de RTVE, la televisión pública emitirá estos tres próximos días las cintas El americano (1955), Siete novias para siete hermanos (1954 ) y Frente a frente con la muerte (1987).

Seguirá así la estrategia de otras cadenas autonómicas como Telemadrid, Castilla La Mancha TV, Canal Extremadura, Aragón TV, TPA, TVC, 7 Región de Murcia, IB3, o la cadena de la Conferencia Episcopal TRECE, que también emiten este tipo de cintas en ese horario o algo más tarde.

Y todo ello a pesar de que parte del horario en el que se emitirán es de protección reforzada (de 17:00 a 20:00 horas), en el cual no se pueden emitir las situaciones de violencia propias de este tipo de cintas.

Como ya analizamos en su día en BLUPER, este tipo estas cintas del oeste no están calificadas adecuadamente. Debido a su antigüedad, en el ICAA no consta una calificación para ellas y, de ahí que la mayoría de las cadenas opten por emitirlas bajo la calificación de ‘Para todos los públicos’.

No obstante, que en el ICAA no exista una calificación, no es excusa para que estas cadenas las califiquen correctamente. Según Competencia, "el ICAA puede hacer una calificación, pero Competencia hace un visionado de todos los programas y tiene la potestad de actuar de acuerdo a la ley".

En este sentido, hay que recordar que tanto Atresmedia como Mediaset fueron multadas por emitir la cinta American Playboy en horario de protección general y con la calificación +12, cuando debería haber sido calificada como +18 y emitirse a partir de las 22:00 horas.

Igualmente, Sálvame ha recibido multitud de multas por la emisión de contenidos inapropiados en horario protegido. De hecho, hace tan solo unas semanas Mediaset era sancionada con 373.002 euros porque "se emitieron contenidos audiovisuales que, por la temática abordada (tertulia sobre la relación entre los famosos Rocío Carrasco y Antonio David, tras la emisión de un docudrama sobre ese tema en la misma cadena), escenas e imágenes emitidas, resultan inadecuados para los menores de 12 años, y pueden resultar perjudiciales para su desarrollo físico, mental o moral".

El caso de 'Cine de Barrio'

Lo más llamativo del asunto es que hace tan solo unos días RTVE frenó la emisión de Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí en Cine de Barrio porque la cinta está catalogada para mayores de 13 años y el código de autorregulación de RTVE aboga por la emisión de contenidos que puedan ver los menores de doce años.

De esta manera, desde la Corporación se pidió de urgencia al ICAA que se cambiase la calificación de la cinta a no recomendada para menores de doce años para así poderla emitir en el programa que presenta cada sábado Alaska.

No obstante, como ya analizamos, la explicación de la calificación por edades dejaba algunos flecos en el aire. Porque, sin ir demasiado lejos, hace unas semanas se pudo disfrutar, por primera vez en Cine de Barrio, de la película Casa Flora, protagonizada por Lola Flores, y que en su estreno fue calificada como para mayores de 18 años, tal como se puede comprobar en un recorte de la cartelera de la época.

