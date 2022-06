Pepón Nieto denuncia que TVE frenó la emisión de ‘Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí’ en ‘Cine de barrio’

Desde que Alaska llegó a Cine de barrio, el programa sobre el séptimo arte español se abrió más a películas de los años 90, cuando anteriormente estaba mucho más centrada en cintas de décadas anteriores. Para este fin de semana, la cinta prevista era la cinta Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí (1997), de Félix Sabroso y Dunia Ayaso, una comedia coral que bebe del vodevil, pero en un ambiente urbano y reconocible de Madrid de los años 90. Para su presentación, Alaska charló con Pepón Nieto, uno de sus protagonistas, pero parece que la entrevista se quedará, de momento, guardada en un cajón.

Y es que el actor malagueño ha denunciado en sus redes sociales el veto que TVE ha impuesto a la película. Según su relato, hace dos semanas grabó su participación, y hace solo unos días recibió una llamada del programa comunicándole que, finalmente, no se emitiría. “Había órdenes de directivos de la cadena de que se suspendiera la emisión. Me aseguraron que alguien de la cadena me llamaría para explicarme el motivo de la cancelación del programa”, cuenta el artista, que en la cinta interpreta el personaje de Carlos.

que había órdenes de directivos de la cadena de que se suspendiera la emisión. Me aseguraron que alguien de la cadena me llamaría para explicarme el motivo de la cancelación del programa. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

“Cuando les avisé que publicaría este texto, me llamó una directiva de TVE asegurándome que pondrían la película el día 6 de agosto, que no les parecía adecuada para esta franja horaria. Le pregunté si la franja horaria del programa cambiaría de aquí al 6 de agosto y me dijo que no. Estoy seguro de que si la película no ha cambiado en los últimos 25 años, tampoco lo hará de aquí al 6 de agosto”, continúa diciendo el actor.

Pepón sospecha que puede que la decisión de no emitir la película (y la presentación) es que celebrase el Orgullo LGTBIQ+, pues en el plató había banderas de arcoíris, y Alaska lucía una en el vestido. Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí contaba la historia de tres compañeros de piso homosexuales que se enamoran de un cuarto inquilino, Lucas, un chico heterosexual al que interpretó Alonso Caparrós. Pero todo cambiará el día que Lucas aparezca asesinado.

“No sé quién es el responsable último de esta decisión. Lo que si sé es que a estas alturas se veta una película que ya estaba programada y un programa que ya estaba grabado”, lamenta Nieto. Pepón recuerda que Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí tiene una calificación para mayores de 13 años, y que en la franja de Cine de Barrio se pueden emitir películas hasta mayores de 16. De hecho, en Cine de Barrio se han visto recientemente otras películas para mayores de 13, como Mujeres al borde de un ataque de nervios, que se emitió el pasado marzo.

Tal como adelanta Nieto, y ya se puede comprobar en la web de TVE, la película que se emitirá finalmente es Me debes un muerto, de Concha Velasco y Manolo Escobar, sin presentación ni entrevista. Habitualmente, Cine de Barrio emite un primer bloque de Alaska con un invitado entre las 19:00 y las 19:20 horas, aproximadamente, y a continuación se disfruta de la película de turno. Este sábado 25, Cine de Barrio empezará a las 19:16, según la parrilla que se puede consultar en rtve.es.

Destacar que será esta la segunda vez, en este mismo curso televisivo, que se emitirá la mencionada película, pues ya pasó por el contenedor cinematográfico en octubre de 2021. Anteriormente, se vio en Cine de barrio 2017 y 2018, mientras que Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí solo ha tenido tres pases en TVE en 25 años.

“Que curioso, en Perdona, bonita también hay un muerto. Una pena que tengamos aún tantos muertos en los armarios y que nadie en nuestra televisión pública se atreva a quitarles el polvo, sacarlos fuera y enterrarlos de una puñetera vez”, termina diciendo Pepón Nieto en su hilo de Twitter.

RTVE rectifica y emitirá 'Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí'

Horas después de hacer pública la denuncia, el actor Pepón Nieto ha escrito que le han llamado de TVE y que finalmente se emitirá Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí, tal como estaba previsto.

Esto provoca que La 1 tenga que contraprogramar, y probablemente cambiar su parrilla para adaptarse al cambio de contenidos. A pesar de que Pepón Nieto ha confirmado el cambio, el mismo no quedaba reflejado en la parrilla adelantada por RTVE en su web.

Me acaban de llamar de TVE y me aseguran que este próximo sábado van a emitir el programa que habíamos grabado y por supuesto la película. Todos a disfrutar de PERDONA BONITA PERO LUCAS ME QUERÍA A MI. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

