Mercedes Milá carga duramente contra Kiko Matamoros: "Es chulesco, prepotente y vanidoso"

Mercedes Milá se ha sumado al aluvión de críticas que Kiko Matamoros está recibiendo por su cuestionable concurso en Supervivientes. La actitud del colaborador de Sálvame, que el jueves arremetió contra Mariana con argumentos racistas y clasistas, está generando una gran controversia y también ha indignado a la que fuera presentadora de Gran Hermano, que no ha dudado en atacar públicamente al concursante.

"'No le reconozco', escuché en la gala del jueves a Jorge Javier, tras la enésima vez que Kiko Matamoros faltaba el respeto a una de sus compañeras de reality, Mariana", comienza exponiendo Milá. Y, antes de dar su opinión, aclara: "Soy fiel seguidora de 'Supervivientes', me gusta ver todo lo que publican en Mitele Plus. Me siento al lado de todos ellos, todos, en las alegrías y en las penas. Es así y valoro una barbaridad el nivelazo de producción de este programa. Sé lo duro que es para el equipo trabajar en Honduras en condiciones muy complicadas".

"Sé que no solo los concursantes, que cobran un dinero por participar y 200.000 euros por ganar, sufren cada día bichos, lluvias, fríos y calores. Lo sé porque Lara Álvarez me lo ha contado con lujo de detalles. Por eso, a todos, absolutamente a todos, gracias por lo que hacéis para darnos lo mejor de lo mejor", prosigue la presentadora de Milá vs. Milá en Movistar Plus.

Mercedes Milá opinando de Kiko Matamoros en Supervivientes. Sinceramente una reina una vez más pic.twitter.com/RdwC9aslw0 — Nick Halliwell (@HalliwellNick_) June 26, 2022

"Dicho esto, Matamoros se está retratando cada día y ya no puede tapar más sus vergüenzas. Había pensado escribir todo esto cuando vi el puente de las emociones y frené en seco. Ese Kiko me enseñó una cara nueva y me hizo verle con otros ojos; fue extraordinario", añade. "No sé si llega a tiempo a recomponer a su familia y algunos de sus amigos, pero seguro que sus padres, desde ese cielo deseado por todos, sonrieron y entendieron cada una de sus palabras pidiendo perdón".

Sin embargo, Mercedes considera que Kiko "ha vuelto a las andadas y a sus discusiones en esa convivencia tan hambrienta y complicada". "Se me han vuelto revolver las tripas", espeta la periodista.

Tal es la indignación de la presentadora que no duda en pedir la expulsión de Matamoros: "Sus alardes de cultura, de conocimientos, de superioridad, son desalentadores y espero que los espectadores le saquen del concurso cuanto antes".

Finalmente, Milá define a Kiko como "un tipo chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie, que lo hace solo tolerable a Jorge Javier y a cuatro más. Yo sí lo he reconocido y por desgracia he tenido que admitir que el Matamoros del puente de las emociones ha sido un espejismo", concluye.

