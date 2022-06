Susanna Griso, en 'El Hormiguero': "Me arrepentí de leer el mensaje del rey Juan Carlos en directo"

En la noche de este miércoles 22 de junio, El Hormiguero ha recibido a una de las presentadoras más conocidas de Antena 3, Susanna Griso. La conductora del magacín informativo de la mañana ha visitado el plató de Pablo Motos para repasar los principales temas de actualidad de nuestro país.

La periodista anunció hace pocas semanas que fue víctima del Covid, aunque le ha confesado a Pablo Motos que no tuvo síntomas y que estaba deseando volver al trabajo. "Creo que me contagié en una fiesta de piratas en Malta", comenta entre risas. "Era la casa de José María Cano, que tiene allí una fortaleza".

Griso presenta desde hace quince años el magacín informativo principal de Atresmedia, algo que le genera un gran sacrificio en su vida diaria. "Me levanto a las 4:30 o 5:00 de la mañana desde hace quince años. A la hora de comer era esencial que me echara una siesta, pero esto solo lo cumplí en la primera temporada. Habitualmente hasta las 20:00 no paro".

El presentador también ha querido conocer cuál es la relación de la presentadora con algunos líderes políticos, ya que es uno de los rostros más conocidos para la sociedad española. "No sé hasta qué punto se puede tener una amistad con un político siendo periodista", planteaba Motos. "Yo tengo amistad con algunos políticos, no con muchos, pero es algo transversal, podríamos decir que tengo un amigo en casi todos los partidos políticos. Es algo que me reconforta en la vida pública, porque he descubierto que hay personas que se creen lo que hacen, más allá del sueldo público o del coche oficial. Es una vida muy sacrificada, trabajan siete días a la semana", respondía la invitada.

Asimismo, consideraba que era "muy objetiva, intento hacer buenas críticas". "No hay ninguna pregunta que no haya querido hacer a un político por muchas comidas que hayamos tenido. Puedo hacer preguntas con mala leche, pero que hay un cariño", comentaba.

Pero sin duda, uno de los momentos más divertidos de todo el programa ha sido el momento en el que el presentador ha recordado el mensaje del rey Juan Carlos que leyó Griso en Espejo Público. "Me arrepiento de haberlo leído. Siempre suelo decir 'fuentes cercanas a...', pero a veces se pierde la credibilidad. Lo recibí treinta segundos después de que emitiéramos las escuchas de Piqué y Rubiales, mientras lo estábamos enseñando recibí el mensaje, y no sé el motivo, pero lo leí literalmente. Luego me dije: '¿Pero por qué lo he leído tal cual?'", confesaba entre risas.

